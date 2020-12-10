今日焦點股 重點摘要

今（12/10）日熱門焦點股如下：

（1）大陸寶鋼明年1月盤價全面大漲，大宗底材熱軋每噸大漲400人民幣，預計將帶動中鋼(2002)明日下午將開出的1月和首季盤價漲幅擴大，其中，開月盤的熱軋將為連續第七個月漲價，每噸漲幅上看1000元，季盤產品每噸漲幅預估也是千元起跳。

中鋼鋼價將漲定了且漲幅估擴大，鋼鐵股聚集資金，今日中鴻(2014)率先漲停，低價的官田鋼(2017)、燁興(2007)跟進漲停。

大陸寶鋼9日晚公佈明年1月份內銷盤價，全面大漲，包括厚板每公噸漲300人民幣、熱軋漲400人民幣、普冷每公噸漲500元人民幣、熱鍍鋅每公噸大漲500人民幣、電鍍鋅每公噸漲500人民幣、電磁鋼片每公噸漲800人民幣等。

中鋼將於本周開出明年1月和首季盤價，隨著原料價漲以及需求續強，加上寶鋼大漲助漲多頭氣勢，今日鋼鐵股帶量強攻，中鋼領軍，中鴻(2014)漲停，中下游的燁輝(2023)、春源(2010)、聚亨(2022)、美亞(2020)、官田鋼(2017)等股均上漲，漲勢凌厲。流通大廠新光鋼(2031)攻上40元新高。

中鋼開月盤的熱軋內銷盤價已連續上漲6個月，在國際原物料價格續強、整體下游需求轉佳，且中國大陸鋼品等國際鋼價續漲帶動，中鋼目前預期價格漲勢至少持續到明年首季。

隨著大陸等國際鋼價大漲，中鋼預計12月11日開出的明年1月和第一季內銷盤價可望上漲，市場預料，開月盤的熱軋產品將連續第七個月漲價，且每噸漲幅從先前估的漲600~800元，現在漲幅上看千元，開季盤的棒線等鋼品，每公噸可能上漲逾千元，漲勢擴大。

中鋼元月盤價續看漲，可望帶動中鴻明年1月盤價同步開高，也將挑戰連續第七個月漲價。中鋼、中鴻第四季獲利預估比上季續增，明年首季獲利仍看更好。（時報資訊 沈培華）

（2）虹揚-KY 11月營收1.68億元、月增24.6%，相較去年同期成長3.78%，為今年單月營收高峰，也是28個月以來單月營收新高，激勵今天股價漲逾5%，至15.75元。

虹揚-KY發言人程御峰表示，今年因為疫情的因素，整個大環境受到不小的影響，但近期疫情較為穩定，且市場二極體需求踴躍，接近年底拉貨力道強勁，使得虹揚-KY營收有所成長，創下今年的單月新高紀錄，同時也寫下自2017年開始中國太陽能531新政、中美貿易戰與2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情等不利因素影響下，連續28個月以來的單月營收新高。

面對目前市場的需求，程御峰說，因應二極體市場的需求，虹揚-KY多種封裝產線目前已經呈現滿載，前端原物料也有缺料的情形，為反應前端成本上漲、維護產品品質，已經著手調漲產品價格，虹揚-KY還是會以最努力的態度來服務客戶，盼盡量滿足客戶需求。

虹揚-KY除了積極投入MOSFET領域外，日前也發表首款碳化矽蕭特基（SiC Schottky）二極體產品。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.正隆(1904)：訂單滿手，三地產能全開，不理外資連日賣超，盤初股價彈升逾2%，收復5日線、挑戰月線。

2.華邦電(2344)：Q4營收拚季增五成，惟短線漲多，昨遭外資調節賣超15904張，今早股價重挫逾4%，失守5日線。

3.商丞(8277)：昨獲外資轉買超20張，帶動早盤股價漲逾3%，續朝面額邁進。

4.聯電(2303)：11月營收同期最高，但昨遭三大法人聯手賣超53796張，加上昨夜ADR跌2.51%，今早股價重挫逾4%，摔出5日線。

5.台積電(2330)：昨外資賣超13081張，加上昨夜ADR跌1.15%，早盤開低走低至510元，失守5日線。

6.燁興(2007)：11月營收年增10.88%，鋼市看俏，今早放量直攻漲停，飛越5日線。

7.官田鋼(2017)：調漲12月多項產品價格，Q4獲利看增，外資連日買超，早盤放量攻上漲停。

8.中鴻(2014)：11月營收年增30.65%，昨外資回補買超2388張，早盤噴量攻上漲停，拉出一根長紅棒。

9.英瑞-KY(1592)：11月營收年增8.13%，外資連兩日買超，晨盤放量頻頻觸及漲停，惟上檔月線反壓不輕。

10.青雲(5386)：11月營收年增44.75%，不甩大盤走弱，早盤攻上漲停。

11.上銀(2049)：11月營收登16個月新高，外資連9日買超，早盤漲逾2%。

12.大同(2371)：揮軍新能源領域，外資昨擴大買超，早盤放量漲停。

13.大亞(1609)：三大法人昨大幅回補，早盤漲近3%、收復短均。

14.中興電(1513)：前11月營收達史上新高，早盤挾量漲逾2%。

15.王品(2727)：年菜虜獲兩大護國神山的心，搶商機拚升業績，激勵早盤逆漲，成為觀光股穩將。

16.旺矽(6223)：上月營收年減1成，外資轉賣超，股價下滑近4%。

17.台驊投控(2636)：11月營收寫歷史新高，Q4業績躍升可期，晨盤強漲逾2.5%。

18.虹揚-KY(6573)：上月營收年增3.78%，外資連2日買超，早盤量價逆勢向上，漲近6%，破10日線。

19.致茂(2360)：外資連買超4日，股價攻勢不停歇，逆勢走高逾2%，逼近180元關卡。

20.飛宏(2457)：EV、電競、5G基建利多匯聚，高檔整理後多方蠢動，早盤一度上揚3%。

21.耕興(6146)：協助Broadcom取得全球首張Wi-Fi 6E FCC證書，市場按讚，衝高半根漲停板。

22.大成(1210)：年底餐飲旺季肉品市場需求加溫，整理格局結束，跳高2%開始展現填息路。

23.中工(2515)：松山新案完工交屋推動11月營收衝破14億，股價走出打房陰霾，攻高1%強於大盤。

24.中裕(4147)：愛滋新藥研發報喜，業績看俏，今聞訊強彈6%，攻克線。

25.力麗(1444)：傳打進蘋果耳機AirPods Max供應鏈，早盤急鎖漲停，一舉跳上月季線。

26.洋華(3622)：內外皆美獲利亮眼，今彈高大漲7%，登波段高。

27.力鵬(1447)：獲外資連9買，今放量彈漲6%，衝上2個月高。

28.軒郁(6703)：獨家代理哥蘭比亞Salibra702，激勵連2日觸頂，飛越半年線。

29.智邦(2345)：今年營收可望連兩年突破500億元，近日獲外資及投信偏多操作，早盤逆勢攻高5%，勇登天價273元。

(時報資訊)

（4）淘帝-KY今天早上召開重大訊息說明會，針對理財產品交易，澄清鏡週刊9日的報導，避免投資者重大誤解，不過，淘帝-KY開盤仍跳空跌停，委賣高掛近7000張。

淘帝-KY表示，公司資金購買華福證券執行的理財產品，以及於民生銀行購買的理財產品，與先前發布重大訊息及合併財務報告中對應的本金和收益數字相符。

淘帝-KY指出，已注意到有媒體採用非經相關單位書面確認的網絡片面數據，不實報導淘帝-KY的投資基金信息，給投資者造成重大誤解。

淘帝-KY強調，公司資金購買的華福證券執行的理財產品，產品名稱「掛鉤型證券理財-興銀基金興銀中短債C」，依契約該理財產品收益率為興銀中短債C掛鉤，而非指淘帝-KY直接承購興銀中短債C，況且，淘帝-KY針對該理財產品的投資，至今已贖回投資金額人民幣3億元，剩餘的5000多萬元原始投資部位，帳上現值約6157萬元，也即將贖回。

另外，淘帝-KY資金購買的民生銀行理財產品，產品名稱「非凡資產管理翠竹公享系列理財產品」，確有與民生銀行間的理財產品契約為憑，交易內容皆已揭露於財報，且公司更已全額贖回該理財產品投資金額人民幣2億元，足證該交易確為實在。（中央社）

（5）亞系外資看好被動元件廠國巨積層陶瓷電容（MLCC）產品前景改善及併購基美效益顯現，調升評等至買進，目標價升到650元；美系外資看好鉭質電容貢獻度，維持加碼評等，目標價調高到648元。

國巨股價今天跳空開高19元來到518元、漲幅逾3.8%，成交量超過1.4萬張。

亞系外資發布研究報告表示，5G及車用電子需求強勁，帶動MLCC前景改善，國巨相關動能應可持續到2021年，且併購的基美（KEMET）在車用市場能見度高，併購效益開始顯現，將國巨2021年、2022年每股盈餘預估值上修23%、29%至40.64元、46.32元，投資評等從「持有」升至「買進」，目標價由430元調高到650元。

美系外資指出，國巨鉭質電容（Tantalum）在今年第3季營收占比已達24%，從營業利益角度來看，鉭質電容可能是國巨獲利貢獻度最高的業務。

看好資訊產品及高速運算應用將帶動鉭質電容未來數年成長，將國巨2021年、2022年每股盈餘預估值調高4%、13%至39.08元、47.27元，維持「加碼」投資評等，目標價從570元上修到648元。（中央社）