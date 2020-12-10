12/10盤前掃描》台股奔萬四 700檔沒漲到

台股12/10盤前掃瞄的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.台灣明年經濟成長率「基配」是3～4％，已成為銀行業新共識。永豐銀、DBS星展銀行和渣打銀行9日都發布台灣2021年經濟成長預估值，分別為3.7％、4.2％和3.3％。

渣打銀行東北亞區資深經濟學家符銘財分析，全球科技產業的復甦程度，將決定台灣2021年經濟表現，渣打因而保留上修台灣GDP增長的空間，但預估2021年台灣GDP年增3～4％是「基本盤」。黃蔭基也說，台灣明年GDP成長4％應該是「標配」。

2.美國投資銀行高盛（Goldman Sachs）近日表示，受到美元走疲、投資不足的影響，加上各國政府推出經濟刺激措施與能源轉型趨勢帶動下，全球商品市場正步入「持久牛市」，而近期表現疲弱的石油也將從中受惠。

3.面板價格持續大漲，推升面板廠11月營收維持在高檔。友達公佈11月合併營收為259.52億元，較上月增加0.9％，與去年同期相比大幅提升22.0％。群創11月自結合併營收為260.94億元，月增4.5％，年增21.4％。面板雙虎11月營收寫下今年次高紀錄。

4.台股收盤加權指數自11月起屢創新高，9日14,390點站上收盤歷史新高，帶動我國證交稅收動能大幅成長。在證交稅強力領軍下，11月全國總稅收為2,317億元、年增10.3％，主要是證交稅收138億元、年增55％挹注，帶動單月稅收成長，證交稅收累計前11月達1,308億元，今年全年可望締造史上新高紀錄。

5.由於近來國際廢鋼原料行情高漲，創2年多來新高，在原料大漲不敷成本下，南部地區包括威致、海光等上市鋼筋大廠及其它相關鋼廠9日全面封盤；至於豐興、東鋼等大廠也不敢多賣，預料將掀起新一波鋼筋價格大漲。

另外，近來美元走弱，航運費上漲及歐美汽車、家電需求轉強等因素帶動下，國際鐵礦砂、銅礦、鎳礦及廢鋼等金屬原料價格高漲，其中鐵礦每公噸逼近150美元創近八年新高，銅礦每公噸來到7,757美元左右亦創近七年新高。

在原料成本墊高下，除寶鋼9日晚宣布各項產品大漲外，中鋼預計本周五開出的明年1月和Q1內銷盤價可望大漲，另第一銅的銅片產品報價也跟著原料上漲，顯示這波由基本金屬大漲帶動的中下游產品漲勢仍方興未艾。

6.行政院10日院會將拍板「六大核心戰略產業推動方案」，各部會總動員推動資訊及數位、資安卓越、台灣精準健康、綠電及再生能源、國防及戰略、民生及戰備六大產業，包含研發新世代半導體技術及促成AIoT應用場域，並籌組5G國家隊，建構再生能源產業專區及研發基地，打造離岸風電國家隊等。

7.美股今年多頭氣盛，一再刷新歷史高點，專家看好此波漲勢還會延續至2021年。根據CNBC調查，多數分析師預測，明年標普500指數將比目前水準再漲8～22％。

8.為避免群聚染疫，國內大企業紛紛取消舉辦大型尾牙，但給員工福利不縮水，王品集團負責年菜的子公司「萬鮮」即成功爭取台灣兩大「護國神山」台積電與鴻海的年菜外賣訂單，除為王品今年搶攻年菜商機跨出一大步，「企業採購年菜送員工」在年菜外賣市場亦具指標意義。

9.台股萬四火力不減，上演「群牛狂奔」行情，連四日改寫歷史新高，由台積電、聯電、台達電等權值股擔綱點火引擎。不過，統計今年以來仍下跌的個股仍超過700檔，淘帝-KY（2929）、VHQ-KY（4803）、和進（3191）等皆大跌逾六成，顯示資金活水集中在特定類股輪動，未能全面雨露均霑。

B.利空因子：

1.國銀OBU再傳集體踩雷，總曝險部位超過等值新台幣30億元。據了解，近來國銀OBU再度「爆雷」，包括香港的兆恆水力發電及歐系私募基金Permira所投資的全球知名衛星公司Kingsbridge均已傳出逾放，無法還本，目前已知，這二案總曝險部位已超過新台幣30億元，共有十多家銀行被波及，農曆年前將因此掀起一波打呆潮。

2.永豐金首席經濟學家黃蔭基說，台灣經濟成長率會是「倒N型」，「2020年在底、2021年在最上面」，最大的風險則是「資產泡沫化」和「QE政治化」。

3.央行嚇到，10月新增放款 不動產占八成。政府急著打炒房原因揭曉。據金管會最新統計，國銀10月放款增加1,381億元，其中有1,100億元是不動產相關授信，占率近八成，代表全民瘋股票之外，另外一項主要投資就是瘋買不動產。

同時，10月因壽險業現金大增，且年底想避風險，增加銀行定存部位，讓銀行存款單月暴增4,135億元，造成國銀放款與存款差額直接突破12.2兆元，創史上新高，放存比降到71.92％，應是史上新低水位。

4.近日略有降雨，但水庫進帳有限，旱災中央災害應變中心9日召開會議，經濟部表示，近期雖降雨仍無法解除旱象，將先針對每日用水超過1,000度的用水大戶，由水利署進行專案輔導來達成節水7％的目標，若是情勢不如預期，最快兩周後桃竹苗中地區將進入二階限水的橙燈。