紓困案停滯 美股臉綠 台積聯電ADR重挫

紓困方案進度停滯、臉書股價下跌 美股收黑

美國股市周三收低。投資人因經濟刺激方案談判進度遲滯感到灰心，除臉書股價因反壟斷訴訟重挫1.93%外，包括蘋果、亞馬遜、谷歌、微軟及特斯拉等，也分別大跌2.09、2.3%、1.89%、1.95%及6.99%。

另外，美半導體龍頭股也多臉色鐵青，包括英特爾、輝達、超微與德儀等，也分別重跌1.22%、3.14%、3.33%及2.35%。而備受台股投資人關切的台積電ADR、聯電ADR與日月光控ADR等，則分別下跌1.15%、2.51%及0.88%。

美股高科技股同步重挫窘境，對周四台股之電子族群可能帶來的負面影響，尤其不少電子股短線在相對高檔的漲幅已大之際，不宜輕忽。

道瓊工業指數下跌105.07點或0.35%，以30068.81點作收。標準普爾指數跌29.43點或0.79%，收3672.82點。科技股那斯達克指數下滑243.82點或1.94%，收12338.95點。費城半導體指數重挫2.89%，報2734.77點。

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歐股走勢分歧 市場靜候英國脫歐貿易談判結果

歐洲主要股市今天走勢分歧。投資人對美國紓困案再露曙光、2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗進展的樂觀情緒淡化，正靜候英國脫歐（Brexit）貿易協議談判結果。

倫敦FTSE 100指數小漲5.47點或0.08%，以6564.29 點作收。

法蘭克福DAX 30指數上揚61.77點或0.47%，收在13340.26點。

巴黎CAC 40指數下跌13.85點或0.25%，收5546.82點。

(中央社)