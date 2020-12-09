台股不見天花板 分析師：選股留意這幾類

新冠疫苗開打消息，鼓舞周二標普500指數與那斯達克指數再創收盤高點，亞股普天同慶，台股晨盤在晶圓雙雄台積電（2330）、聯電（2330）熄火下難伸拳腳，所幸被動元件族群華新科（2492）、國巨（2327）火力全開，加以雙D族群友達（2409）、南亞科（2408）偕航運股長榮（2603）等攜手大漲，助拳台股翻紅走揚，盤中指數衝上14,427點新紀元，終場加權指數上漲29.74點為14,390.14點，成交值為3,077.51億元，續寫連4日盤中、收盤雙創新高傳奇。今日外資（不含外資自營商）賣超11.0666億元，投信買超30.0703億元，自營商買超5.1222億元，三大法人買超24.12億元。

晶圓雙雄台積電（2330）、聯電（2303）在分別創下歷史新高及18年波段高點後陷入休兵熄火，惟雙雙仍在520及50元附近高姿態盤旋，改由11月營收創歷史新高的蘋概股鴻海（2317）接棒扮演多頭主帥。此波漲勢最猛的電子股面板及DRAM族群今日人氣不墜，友達（2409）、群創（3481）強彈逾5%，南亞科（2408）、旺宏（2337）聯手勁揚。被動元件大廠華新科（2492）法說釋佳音激勵股價放量攻頂，帶動集團股信昌電（6173）、佳邦（6284）跟進起舞，亦點火國巨（2327）、禾伸堂（3026）、凱美（2375）、興勤（2428）、立隆電（2472）等噴出大漲。

歐美感恩節、聖誕節等假期帶動購物需求，全球海運訂單爆滿一櫃難求，運價也持續飆高，「航海王」長榮（2603）在外資買盤歸隊下大漲近7%，領航貨櫃三雄陽明（2609）、萬海（2615）一路順風前行，在疫苗現曙光、運價漲不停下，海運股前景光明成台股新舵主。金融及營建股持續受到打炒房議題成苦情姊妹花，愛山林（2540）今日仍重挫6%，潤隆（1808）、國產（2504）、京城（2524）、聯上發（2537）、日勝生（2547）、台開（2841）、三發地產（9946）及鄉林（5531）同聲哀號，績優生冠德（2520）力甩頹勢僅收小黑。金融股在國泰金（2882）、元大金（2885）、新光金（2888）力挽狂瀾下護住類指有守半年線關口。

台股高高在上，惟年底假期將至，外資保留銀彈進行減碼、或轉保守以對，今日翻空賣超11億元，但大盤未出現轉弱跡象，以11月30日的放量低點13,722點為觀察點，只要未跌破都可偏多視之。5日RSI為88.26，10日RSI為81.51，9日K值為91.9，9日D值為86.83，20日乖離率為4.01。台股今日再度出現開低翻揚的驚奇之旅，盤中再登1,4421.04點新地標，日日呈現見關不是關，一山比一山高，伸手摸不著天花板的現象，果真令人嘆為觀止。台幣今日再度強升，中午暫收28.221元，升2.95角觸及28.22元，在資金不斷流入，熱錢效應驅動台股頻頻創高。

分析師指出，美股在預期低利率及可望推出紓困方案的帶動下呈現多頭格局，對台股帶來極大激勵，尤其台幣不斷升值，熱錢持續湧入，但因資金氾濫，卻也造成類股輪漲的速度過快，尤其半導體、面板都屬大型股，暴漲後也造成大量，以至於大盤成交量暴增，一旦獲利回吐賣壓出現，很容易造成巨量反轉，因此短線上宜留意價量情況，暫時不宜再貿然追高。展望後市，盤面上需留意漲勢集中在電子半導體相關族群與航運相關類股，未來類股輪動加快，指數將呈現高度波動，12月在集團作帳下，趨勢上仍是朝14,500～14,800邁進，建議盤中拉回低接為主，不要過度追價。選股布局上可留意網通、矽晶圓、TWS、PA、造紙、鋼鐵等。（時報資訊 時報編輯龍彩霖）

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