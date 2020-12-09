12月09日一分鐘強弱勢股

12月09日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

佑華（8024）

10

IC設計股接棒、低價股活躍，11月營收月增52.7％

漢磊（3707）

10

估第四季獲利將優於第三季、6吋晶圓代工接單滿至明年上半年

興勤（2428）

10

被動元件大漲，車市復甦、醫療產品助攻，訂單看至明年

璟德（3152）

9.99

5G受惠股，11月營收2.09億元，今年來每月均繳出年月雙增佳績

創意（3443）

9.97

11月營收10.26億元，月增10.33％，第四季營收有旺挑戰新高

商丞（8277）

9.92

DRAM需求動能延續，終結股價連三黑，收復5日均線

洋華（3622）

9.92

面板股成盤面多頭指標，第四季光電業務回溫，可望連三年獲利

星通（3025）

9.91

第三季已轉虧為盈、11月營收0.65億元，較去年同期大增172％

天鈺（4961）

9.91

快充IC缺貨題材延燒，11月營收年月雙增，接單滿至明年第二季

偉詮電（2436）

9.88

將推USB-PD新晶片，有望於明年上半年放量出貨，突破40元大關

製表：鄭郁平

12月09日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

撼訊（6150）

9.67

股價創逾兩年來新高後，於高檔遭逢強烈賣壓，回測5日線支撐

鄉林（5531）

8.53

子公司鼎康置業斥資百億大陸建案傳遭法拍，恐成未爆彈

矽統（2363）

6.25

遭列警示股，應要求公布11月稅後淨損3,200萬元、每股淨損0.05元

泰博（4736）

6.23

疫情受惠股遭遇賣壓，1日失守5日線、月線後，股價連七黑

迅杰（6243）

5.54

11月營收0.42億元，月減27.3％、年減21.6％，股價拉回，失守5日線

麗臺（2465）

5.01

比特幣下跌，股價8日挑戰前高失利，跌破5日線、月線

映泰（2399）

4.75

挖礦概念股臉綠，股價跌破起漲點，再失5日均線

聯上發（2537）

4.44

營建股遭打房政策壓抑，股價連三黑，跌至近半年來新低點

冠軍（1806）

4.37

股價近一個月漲18.26％，7日攻上逾兩年新高後拉回，股價連二黑

台橡（2103）

3.63

11月來已上漲逾10％，7日股價創波段新高後，拉回測試月線

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平