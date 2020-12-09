12月09日一分鐘強弱勢股
12月09日一分鐘強勢股
|
公司
|
漲幅(%)
|
強勢原因
|
佑華（8024）
|
10
|
IC設計股接棒、低價股活躍，11月營收月增52.7％
|
漢磊（3707）
|
10
|
估第四季獲利將優於第三季、6吋晶圓代工接單滿至明年上半年
|
興勤（2428）
|
10
|
被動元件大漲，車市復甦、醫療產品助攻，訂單看至明年
|
璟德（3152）
|
9.99
|
5G受惠股，11月營收2.09億元，今年來每月均繳出年月雙增佳績
|
創意（3443）
|
9.97
|
11月營收10.26億元，月增10.33％，第四季營收有旺挑戰新高
|
商丞（8277）
|
9.92
|
DRAM需求動能延續，終結股價連三黑，收復5日均線
|
洋華（3622）
|
9.92
|
面板股成盤面多頭指標，第四季光電業務回溫，可望連三年獲利
|
星通（3025）
|
9.91
|
第三季已轉虧為盈、11月營收0.65億元，較去年同期大增172％
|
天鈺（4961）
|
9.91
|
快充IC缺貨題材延燒，11月營收年月雙增，接單滿至明年第二季
|
偉詮電（2436）
|
9.88
|
將推USB-PD新晶片，有望於明年上半年放量出貨，突破40元大關
製表：鄭郁平
12月09日一分鐘弱勢股
|
公司
|
跌幅(%)
|
弱勢原因
|
撼訊（6150）
|
9.67
|
股價創逾兩年來新高後，於高檔遭逢強烈賣壓，回測5日線支撐
|
鄉林（5531）
|
8.53
|
子公司鼎康置業斥資百億大陸建案傳遭法拍，恐成未爆彈
|
矽統（2363）
|
6.25
|
遭列警示股，應要求公布11月稅後淨損3,200萬元、每股淨損0.05元
|
泰博（4736）
|
6.23
|
疫情受惠股遭遇賣壓，1日失守5日線、月線後，股價連七黑
|
迅杰（6243）
|
5.54
|
11月營收0.42億元，月減27.3％、年減21.6％，股價拉回，失守5日線
|
麗臺（2465）
|
5.01
|
比特幣下跌，股價8日挑戰前高失利，跌破5日線、月線
|
映泰（2399）
|
4.75
|
挖礦概念股臉綠，股價跌破起漲點，再失5日均線
|
聯上發（2537）
|
4.44
|
營建股遭打房政策壓抑，股價連三黑，跌至近半年來新低點
|
冠軍（1806）
|
4.37
|
股價近一個月漲18.26％，7日攻上逾兩年新高後拉回，股價連二黑
|
台橡（2103）
|
3.63
|
11月來已上漲逾10％，7日股價創波段新高後，拉回測試月線
製表：鄭郁平
🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!