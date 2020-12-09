今日焦點股 重點摘要

今（12/9）日熱門焦點股如下：

（1）台積電ADR、聯電ADR均下跌，並未再創新高，其中，聯電ADR跌逾3%，聯電(2303)今開低但低檔買盤承接力道仍強，股價仍在50元附近高檔震盪。台積電(2330)也維持在520元以上高姿態整理之格局。

台積電美國存託憑證(ADR)收盤105.64美元，小跌0.7%，換算每股為台幣602.49元。

台積電周二收盤價創新高為524元，盤中最高525元再創新高，今開低4元為521元，早盤仍守住520元。

台積電將於10日公布業績，外資預期，台積電11月營收將逾1200億元，12月營收更將優於11月，挑戰單月新高，並預期台積電第四季可達財測的高標甚至不排除超標。

聯電美國存託憑證(ADR)收盤8.76美元，跌3.1%，換算每股為台幣49.96元。聯電周二收盤為50.9元。聯電今開低1.8元為49.1元，為早盤低點，股價一度回至50元之上。

聯電2020年11月營收為147.26億元，比10月的歷史次高152.82億元減少3.64%，較去年同期增加6%。公司持續樂觀看第四季營運，單季營收可望再挑戰新高。

聯電在日本新廠加入營運挹注，以及受惠8吋產能供不應求，今年前11月營收創同期新高，達1615.32億元，年增19.8%。

聯電第三季營收創新高後，公司持續樂觀看第四季營運，預計本季晶圓出貨量比上季成長1~2%，以美元計的平均銷售價格季增1%，由此看來，聯電公司第四季合併營收可望再挑戰新高，季成長估在2%至3%。（時報資訊 沈培華）

（2）外資觀察，大尺寸面板價格漲幅高於預期，面板廠友達第4季毛利率有望季增4.4個百分點，將帶動淨利成長至新台幣57億元，重申買進評等，目標價上修到18.5元。

友達股價今天開盤突破15元，早盤最高來到15.25元、漲幅約2.7%，成交量逾8萬張。

美系外資發布研究報告指出，根據市調機構WitsView的資料，大尺寸面板價格在12月第1週增加1%至2%，今年第4季以來價格已上漲10%至20%，主要因為北美電視庫存回補的強勁需求。

由於大尺寸面板價格漲幅高於預期，美系外資認為，友達今年第4季毛利率將季增4.4個百分點至15%、淨利將上看57億元，遠優於第3季淨利29億元，且2021年奧運題材有望刺激電視銷售，重申友達「買進」投資評等，目標價從14.1元上修到18.5元。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.威致(2028)：12月以來外資僅1日賣超、其餘皆買超，今早股價一度彈升逾5%。

2.英瑞-KY(1592)：11月營收年增8.13%，昨外資買超211張，激勵今早股價強攻漲停。

3.英利-KY(2239)：11月營收年增15.77%，外資本月以來日日買超、計606張，今早股價一度漲逾4%。

4.三陽工業(2206)：昨獲外資又轉買超357張，今早人氣升溫，股價強漲逾近5%，收復5日線。

5.和大(1536)：特斯拉題材加持，不理外資昨轉賣超，今早挾量衝上112元、漲幅3.7%。

6.久陽(5011)：11月營收年增207.34%，昨外資買超384張，今早股價再漲逾7%慶歡。

7.凱美(2375)：業績優勢+外資昨日買超逾1300張，修正後再攻，勁揚3%。

8.華新科(2492)：高雄擴建新廠，LTCC明年底產能擴一倍，早盤成功突破前高，創8個月來高點。

9.勤凱(4760)：訂單看到明年2月，太陽能、5G添動能，今早再次挑戰百元拚站穩。

10.愛山林(2540)：打炒房政策持續發酵，賣單出籠逃難，早盤下殺逾半根跌停板。

11.和成(1810)：冬季為保暖家電添買氣挹注免治馬桶業績，股價墊高上漲約2%。

12.鴻海(2317)：外資、投信大力買，88元上方有守，早盤繼續在90關卡前等入場。

13.台航(2617)：明年營運可望較今年成長，外資中止3連賣超，早盤帶量上漲逾5%。

14.益登(3048)：11月營收年增34.32%，加上外資連3日買超挺，股價一度強漲近6%，衝上波段新高價。

15.再生-KY(1337)：原物料題材、十四五拚內需，買氣回籠，晨盤續彈，奔上9.43元漲停。

16.樺漢(6414)：三大法人昨轉買超，早盤續漲逾2%。

17.上奇(6123)：11月營收登2年最高，早盤漲逾3%。

18.宏碁(2353)：11月營收年增逾4成，創近7年同期新高，早盤漲逾6%，突破季線。

19.安鈦克(6276)：外資連11日買超，早盤漲逾4%，改寫前高。

20.晶電(2448)：11月營收創15個月新高，昨獲三大法人聯手買超1.3萬張，晨盤跳漲4%，登波段高。

21.合晶(6182)：11月營收6.71億元，年增18.67%，早盤翻紅急漲5%，衝上逾2年高。

22.中美晶(5483)：11月營收51.39億元，年增2.61%，昨獲三大法人聯手買超相挺，早盤火速漲停，改寫逾10年高價。

23.全新(2455)：11月營收登今年高，三大法人連買兩日相挺，早盤強攻漲停，續寫波段高。

24.友訊(2332)：獲愛立信聯手打入歐美市場，搶賺5G財，今一度彈升5%，一度突破30關及逾9年高價。

25.璟德(3152)：11月營收年增43.96%，早盤勁彈5%，勇闖500元天價。

(時報資訊)

（4）軒郁(6703)旗下購物網平台在雙11繳出漂亮業績單，推升11月營收衝上2億元，年成長102.29%，再創歷史同期新高，前11月營收12.4億元，年成長43.42%。今日股價跳空開高後，盤中緊鎖漲停板128元。

軒郁指出，第4季進入電商旺季，繼雙11之後，雙12再掀年末送禮購物潮，推出「雙12奢華大賞」，預期能推升第四季營收創下單季新高，將帶領年末整體營運動能持續躍進，有望續攀歷史高峰。

軒郁IQUEEN愛女人購物網平台在雙11狂歡盛典前3名的熱銷品類包含美妝保養品、機能保健食品及防疫商品，其中軒郁國際旗下自有品牌「MIRAE未來美」較去年同期成長82%，創下IQUEEN愛女人購物網自舉辦雙11購物節活動以來的業績新紀錄。

軒郁國際整合旗下6大品牌，透過雙11活動帶動之新會員人數較去年同期成長40%；截至11月，IQUEEN愛女人購物網會員數已逼近80萬人。（時報資訊 郭鴻慧）

（5）IC測試廠欣銓(3264)受惠5G相關應用晶片測試需求暢旺、車用市場回溫帶動需求回升，2020年11月合併營收連10月繳出「雙升」佳績，以9.31億元連5月改寫新高。由於測試產能全面吃緊，法人看好欣銓第四季營收可望續創新高，明年上半年營運展望持續樂觀。

欣銓股價自11月初一路向上走揚，今（9）日續開高穩揚逾1％，隨後在買盤敲進下漲勢轉強，上漲2.56％至40元，創2018年8月中以來近2年4個月高點，早盤維持逾2％漲幅，11月以來漲幅已逾2成。三大法人上周買超1335張，本周迄今則調節賣超605張。

欣銓公布11月自結合併營收達9.31億元，較10月9.02億元成長3.21％、較去年同期7.08億元成長達31.47％，連5月改寫歷史新高。累計前11月合併營收87.11億元，較去年同期73.33億元成長18.8％，續創同期新高。

欣銓先前表示，新冠肺炎疫情帶動在家工作需求，5G基地台等前置建設需求顯現，帶動射頻、網通、儲存及PC等測試需求增加，使今年營運成長動能暢旺。由於訂單能見度維持穩健，預期下半年營運可望維持穩健成長。

因應國際客戶未來需求成長性，欣銓於總部鼎興廠興建二期廠房，預計明年首季進入量產，可因應未來5年市場與業務發展需求，看好投產後將帶動營運動能顯著提升。投顧法人認為，由於半導體景氣上修，欣銓受惠IDM廠訂單回流，可望帶動獲利持續成長。（時報資訊 林資傑）

（6）封測廠台星科(3265)受惠智慧型手機及人工智慧（AI）應用訂單暢旺，2020年11月合併營收「雙升」登近13月高點，公司預期下半年營運可望穩健成長，並規畫開發拓增晶圓級封裝產線，以提供客戶一站式服務，法人看好台星科明年營運可望繳出雙位數成長。

台星科股價自10月底起一路向上走揚，今（9）日開高後放量勁揚4.4％至29.65元，創去年12月中以來近1年高點，早盤維持逾3.5％漲幅，領漲封測族群，近1個半月來漲幅已逾28％。三大法人上周買超174張，本周迄今小幅調節賣超26張。

台星科公布11月自結合併營收達2.62億元，較10月2.53億元成長3.44％、較去年同期2億元成長達30.81％，登近13月高點。累計前11月合併營收23.75億元，較去年同期27.02億元減少12.11％，衰退幅度較前10月15.54％收斂。

台星科總經理翁志立日前法說時表示，受惠4G手機出貨增加、5G手機以低價策略進入市場、新款遊戲機上市、居家工作及娛樂需求增加，使公司下半年營運穩健成長。與星科金朋的5年保障訂單合約8月結束後，間接客戶多順利轉為直接客戶，雙方亦將繼續合作。

台星科前三季資本支出2.7億元，因應客戶明年對4G／5G智慧型手機、遊戲機、遠距商機以及宅經濟等相關需求，本季資本支出預計跳增至4.8億元，包括晶圓級封裝產能擴充2.7億元、測試產能擴充2.1億元。

展望後市，翁志立認為5G電源管理晶片及智慧型手機量產，將成為新封裝科技成長趨勢。台星科與客戶持續開發矽光子（Silicon Photonics）高階封測技術、持續開發新客戶，並配合客戶需求持續投資工廠自動化及製程。

翁志立指出，目前以銅凸塊（Bumping）及覆晶（Flip Chip）封裝產能需求較強，主要應用於手機及人工智慧（AI）應用。台星科明年規畫會拓增晶圓級封裝新產線，以提供一站式封測服務，目前正在準備相關新產能。（時報資訊 林資傑）

（7）威盛(2388)宣布，推出威盛Mobile360 L900，此為一款輕薄型車載系統，可為新創公司和開發人員加速尖端自動駕駛與車輛安全創新的上市時間，威盛瞄準車用市場。

包括後裝市場和商用車市場，現階段因為市場持續成長，威盛也陸續端出新品並朝向放量努力，在車載市場可期帶動下，威盛今日股價開高走高，上漲逾3.5%，目前股價站穩所有均線，持穩在50元大關之上。

以目前車載市場來看，位居持續成長的軌道中，且持續放量也正走向數位化，若能做規模化跨客戶及區域快速量產，則將對營運會有明顯且具有長產品週期特質，以車載市場來說，分為前裝新車市場、後裝市場以及商用車，前裝新車市場產品生命週期長，但供應鏈不易打入，市場較為封閉。

後裝市場數量多，為威盛切入點，包括常用車加裝的產品行車紀錄器、雲視鏡等，市場產品種類破碎；再者就是商用車市場，包括政府規定、安全性與保險、新商業模式，而威盛也在此看到商機，先前已經打入大陸公眾運輸系統。

威盛表示，搭載NVIDIA Jetson TX2模組的威盛Mobile360 L900，可提供自動駕駛、駕駛人輔助和操作員安全應用所需的先進運算、圖形和AI效能。支援9個車載級攝影鏡頭，展示其絕佳靈活度，並整合ADAS(先進駕駛輔助系統)、環視監控與DMS(駕駛人監控系統)功能，以滿足目標使用案例的特定安裝需求。

威盛全球行銷副總Richard Brown表示，威盛Mobile360 L900使尖端自動駕駛和車輛安全應用的開發人員，能夠藉由一款既可用於樣本製作及大量生產的強固系統平台，縮短其創新產品的上市時間，憑藉其先進效能和9個車載級攝影鏡頭的支援，該系統具備極複雜行動應用所需的可擴充性。

威盛Mobile360 L900具有豐富的I/O功能，包括9個FAKRA連接器、一個HDMI埠、兩個USB 3.0埠、一個CAN Bus端口、DIO和COM端口，以及一個Micro SD卡插槽，為攝影鏡頭、顯示器與其它感測器和週邊設備提供了靈活的擴充選項。

除了自身的轉機題材外，威盛小金雞威鋒也預計在12月底上市，威鋒目前釋股已完成，對外發行7500張，因原股東放棄，15%由員工認，20%採用競拍，上市後威盛持股仍達5成。（時報資訊 王逸芯）

（8）矽晶圓族群今早成為多頭指標，環球晶(6488)、台勝科(3532)、合晶(6182)、中美晶(5483)等股價盤中均再創波段新高，環球晶早盤股價觸及700元創掛牌以來的新高價，而中美晶盤中則是亮燈漲停。

環球11月合併營收46.87億元，較去年同期成長7.9％，營收表現逐步回穩。累計今年前11個月合併營收504.32億元，較去年同期減少5.5％。由於晶圓代工廠及記憶體廠產能利用率維持高檔，12吋矽晶圓出貨暢旺，車用晶片需求回溫帶動8吋矽晶圓出貨復甦，環球晶第四季出貨將較上季小幅成長，法人預估第四季營收將較上季回升，明年維持樂觀展望。環球晶前三季每股淨利22.21元，法人仍看好環球晶今年獲利有機會挑戰接近三個股本。

中美晶前三季稅後盈餘45.72億餘元，每股稅後盈餘（EPS）7.82元，大幅優於去年同期獲利11.63億餘元及EPS 2.80元，第三季稅後盈餘16.71億餘元及EPS 2.86元，略高於第二季獲利15.16億餘元及EPS 2.59元。累計前11月營收559.1億餘元，年減幅7.15%。

中美晶近幾年多元投資強化產業布局，目前持有環球晶51.17％、台特化30.93％、宏捷科(8086)22.53％及朋程(8255)20.4％股權，涵蓋半導體特殊材料、化合物半導體及車用二極體等，潛在收益可觀。（時報資訊 任珮云）

（9）SIC）設計服務廠商創意（3443）、電源管理IC廠通嘉（3588）、IC設計廠偉詮電（2436）連袂漲停，IC設計族群啟動「有基之彈」。

國內已完成Type-C、20W快充IC開發之業者稀少，其中偉詮電、天鈺、通嘉更經各家手機廠、聯發科及高通等手機晶片廠認證通過，積極爭搶20W充電器大餅。

偉詮電將推出全新支援USB-PD（電力傳輸）3.0與高通Quick Charge快充協議等多款新快充晶片，且晶片已經進入送樣程序，法人推估，最快有望於明年上半年啟動放量出貨。

11月營收2.6億元，月增12.5％、年增29.8％；累計前11個月營收，較去年全年提升逾一成。股價於9點50分左右強拉漲停，攻破40元大關，達40.05元。（工商時報 鄭郁平）