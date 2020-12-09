上市、櫃企業營運快報

今（12/9）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.軒郁（6703）因旗下IQUEEN愛女人購物網平台，在《雙11狂歡盛典》繳出漂亮業績，帶動11月營收一舉突破2億元，較去年同期增長達102.29％，再攀歷史同期新高。

該公司累計1-11月營收12.4億元，較去年同期增加43.42％。

2.大陸製造業持續回溫，帶動大陸高階通用型空氣壓縮機製造廠力達-KY合併營收從8月起，連續4個月成長，11月合併營收不論以人民幣或新台幣計價均比去年同期成長。力達預期下半年營收及獲利都優於上半年。9日上漲0.30元而以35.45元開出。

3.國票金(2889)及日本樂天銀行合資所投資的樂天國際銀行獲金管會核發營業執照，樂天國際銀行表示，該行是3家獲准設立的純網銀中，唯一引進外資直接投資的團隊。

透過網路平台串連台日兩大股東業務，導入有20年純網銀經驗的日本樂天銀行獨特經營模式，善用集團所打造完整而龐大的生態圈，相互串連整合電子商務、金融科技、數位內容等70餘種服務，提供全球逾14億用戶生活與消費多樣服務。

加上國票金長期提供本土客群多元專業的服務，集結2大股東的厚實利基與加乘效應，讓樂天國際銀行一開業上路，不用再花時間練兵，就可運用自家生態圈與營運優勢，專注經營目標客群與市場，加速開拓營運空間。

4.山富旅遊（2743）受惠年底各企業獎勵旅遊、會議旅遊以及國旅內需市場擴大，帶動公司業績逐月回檔；11月營收為5260.5萬元，年減89.12%，月增39.09%。

展望後市，跨年元旦、農曆新年等節日帶動旅遊商機，可望挹注專注國旅的山富營運動能。

5.國際疫情持續，上市櫃旅行社受惠國旅與企業獎勵旅遊訂單，挹注11月營收繼續加溫，雄獅11月營收月增逾2成，山富月增近4成，但仍較去年同期有逾8成衰退。

雄獅11月營收新台幣3.64億元，雖年減85.35%，但月增約21%；雄獅今年前11月累計營收約63.09億元，較去年同期減少77.63%。

山富11月營收5260.5萬元，雖年減89.12%，但月增39.09%；累計前11月營收9.41億元，年減8成左右。

山富表示，受惠年底各企業獎勵旅遊、會議旅遊以及國旅內需市場擴大，帶動11月業績逐月回升，山富同時看好接續元旦、農曆新年等節日的旅遊旺季。

6.半導體矽晶圓廠合晶子公司上海合晶暫時撤回上海A股科創板上市申請，合晶表示，待相關資料備齊，將於明年上半年重新送件申請。

上海合晶向上海證券交易所遞件申請在科創板上市案，今年6月19日完成受理，審查期限即將於12月中旬期滿，只是仍有部分資料尚未備妥。

7.超眾（6230）9日召開股東臨時會，通過更名議案，將現行「超眾科技股份有限公司」名稱更名為「尼得科超眾股份有限公司」，英文名稱也同步更新為NIDEC CHAUN-CHOUNG TECHNOLOGY CORPORATION。

日本電產（Nidec）入股超眾後持續增加持股，截至9月24日止，日本電產握有超眾的股數已達67.03％，由於為絕對多數的大股東，9日召開的股東臨時會議程進行相當順利。

8.健亞生技(4130)轉投資的浩宇生醫其開發應用於腫瘤消融產品(NAVIRFA Scope)，同步申請美國，台灣認證，預期將有機會在2021年取得核可上市銷售。

9.鴻海(2317)集團-廣宇(2328)受惠於轉單效益，以及公司配合集團在車用及醫療領域佈局進入收割，明年業績可望展現強勁成長力道，廣宇表示，營運谷底已過，今年第4季營運可望遠優於去年同期，明年業績可望較今年大幅成長。

10.老字號上市建商皇普（2528），自現任董事長蘇永平等新團隊正式入主後，第一筆自地自建案「皇普鉑苑」，交屋貢獻，使得皇普11月營收大暴衝，海灌3.03億元！年增率達1,442倍之多，令人驚豔。市場預期，第四季單季可望有轉盈的契機。

11.全球傳動持續接獲大陸5G相關產業及自動化設備短急單，11月及前11月合併營收均優於去年同期，尤其前11月合併營收回升至24.7億元，超越去年度營收21.08億元。

全球傳動表示，12月接單及出貨維持11月水準，第四季本業可獲利，整體獲利端視新台幣匯率走勢而定。