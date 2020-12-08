12/9盤前掃描》漲價、產能滿載 10檔威猛
隨著全球經濟逐漸從新冠肺炎泥沼中脫身，從電子業到航運業均呈現景氣回溫的漲價、產能滿載等樂觀題材，有望「神助攻」台股以驚人氣勢迎戰萬五。
工商時報為您精選今日不得不知的國內外要聞，讓您在開盤前掌握先驅。
漲價、產能滿載概念股 狂飆
營運出現轉機，掀起漲價潮的有8吋晶圓代工、貨櫃航運、矽晶圓、ABF載板、被動元件等產業，尤其聯電訂單強勁、產能滿載…閱讀全文
15金控拚年賺3,500億 戰新高
在疫情及降息影響下，銀行業務存放及財管手續費等核心業務依然穩健，保險業務則因負債成本下降，加上投資收益增加，獲利表現良好…閱讀全文
台積無極限 台股再寫五驚奇
值得一提的是，若以ADR收盤價換算折合新台幣約達607.14元，市場普遍預期，台積電股價仍有上攻空間，並有多家外資已給予台積電6字頭目標價…閱讀全文
台積領軍 15檔股價與市值站高崗
值得注意的是，其中6檔個股今年來市值翻1～2倍以上，台積電今年來累計市值躍增5兆元，寫下史上最速兆元進級紀錄…閱讀全文
華邦電Q4營收 拚季增五成
第四季DRAM、NOR/NAND Flash合約價雖然續跌，但市場對明年記憶體市況展望樂觀，並預期明年上半年價格可望調漲…閱讀全文
美股︱樂觀盼經濟復甦 標普首破3,700大關
受到英國開始施打新冠疫苗消息激勵，提振投資人對經濟復甦的期望，刺激美股回升，三大指數再度締造新紀錄…閱讀全文
分析師警告：疫苗股過熱了！追漲恐套牢
Curtis金融規畫公司創辦人兼負責人寇提斯（Cathy Curtis）指出，散戶投資人最好不要嘗試與交易員競爭這些當紅個股，因為他們很容易買高殺低蒙受損失…閱讀全文