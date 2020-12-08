台積無極限 台股再寫五驚奇

「護國神山」台積電8日股價再度登峰，以524元改寫新高，市值達13.58兆元，12月以來市值成長逾兆元，寫下最速成長紀錄，占大盤比重達31.2％新高，並帶領加權指數盤中由黑翻紅，終場大漲103點，收14,360點，連三日創歷史新高，上市市值衝上43.75兆元，譜出五大驚奇。

台股8日上演「先蹲後跳」走勢，指數雖一度拉回下跌逾70點，不過，盤中由權王台積電挺身而出，股價穩步墊高，不僅突破前高515元，盤中最高來到525元，收在524元，單日市值增加2,593億元，達13.58兆元，且為登上500整數大關後連三日走揚，顯示上攻力道強勁。

群益投顧董事長蔡明彥表示，美科技股領航走高，加上資金行情加持，推升盤面龍頭業績股成為買盤競逐標的，由台積電領軍帶動半導體族群同步上攻表態，後續多方指標將關注法人年底作帳及類股輪動狀況。

玉山投顧分析，台積電受惠5G基站、CPU、GPU、FPGA等主要HPC產品高速成長，加上蘋果加速應用5奈米的Arm架構A14X應用處理器。整體來看，台積電每月約6萬片的5奈米產能將塞爆，在其他手機品牌積極搶占華為市占率下，擴大投片5G相關晶片，目前台積產能維持滿載，製程領先優勢將成為明年主要成長動能，再加上英特爾將在明年開始下單台積，預期明後年獲利只會越來越好，成為台積股價「造山運動」不斷創高的主要原因。

台積電因市值大舉衝高，占大盤權值比重來到31.2％，同為歷史新高紀綠，相較於今年低點的22.76％，已跳增約8.44個百分點。加權指數也在台積電強勁基本面帶領下，8日大漲103.8點，以台積上漲10元換算，貢獻點數就約100點，扮演大盤指數及市值續創歷史新高紀錄的強力推手。

另外，值得一提的是，台積電ADR周一上漲2.6％，登上106.39美元新高，市值攀升至5,517億美元，若以ADR收盤價換算折合新台幣約達607.14元，市場普遍預期，台積電股價仍有上攻空間，並有多家外資已給予台積電6字頭目標價。

展望後市，法人提醒，盤面上需留意漲勢集中在電子半導體相關族群與航運相關類股，但其他如金融、營建與部份中小型股已呈現轉弱，且近5日均量來到相對高量的2,933億元，未來類股輪動加快，指數將呈現高度波動，12月在集團作帳下，指數趨勢上仍是朝向14,500～14,800邁進，建議盤中拉回低接為主，不要過度追價。