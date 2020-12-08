名嘴亂炒股 證交所要用AI管

盤前亂下單、撤單擾亂股價，名嘴亂炒股或法說會放不實消息，金管會都要管。金管會8日公布「資本市場藍圖」，證交所總經理簡立忠指出，將研議盤前資訊揭露品質提升，避免盤前惡意委託、取消影響股價；另外，為強化投資人保護，證交所將運用AI、大數據強化上市櫃監理，未來若名嘴、公司法說會放不實消息，會用自然語意分析法比對是否有操縱股價、內線交易。



簡立忠指出，「強化投資人保護」是資本市場藍圖重點，未來將運用監理科技（SupTech）強化上市櫃公司監理效能，例如用人工智慧（AI）蒐集新聞、社群媒體等文字資訊（非結構化資訊），分析關鍵文字，提升監理效能及預警能力。



也就是說，會運用自然語意分析法來監測，以負面語意去比對股價是否有無被操縱、內線交易。



另外，也會用大數據（Big Data）分析異常交易態樣及徵候，檢討監理及監視措施；並以流程機器人（RPA）取代人力，去做資料蒐集、產製監理報表，節省作業時間。



「活絡交易市場，提升效率及流動性」也是資本市場藍圖的重要策略之一。其中一項重點就是提升交易資訊透明度及投資人風險控管能力。簡立忠表示，交易所發現在開盤前常會出現大量委託或是撤單的狀況，會影響到股價，不利開盤穩定性，未來會研議控管盤前資訊揭露品質提升，會參照期貨交易所的做法，即期貨盤開盤前兩分鐘（8時43分到45分）不可取消委託。