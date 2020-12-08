券商轉型投資銀行 有譜

金管會8日公布未來三年資本市場藍圖確定版，宣示將以三大開放政策打造券商發展投資銀行業務，包括券商可接受投資人委託，以「定期定額」方式投資國外股票；開放國人透過券商投資國外ETF基金以外的封閉基金等更多受益憑證；讓券商可接受投資人以國外有價證券作擔保品，借外幣投資國外有價證券。

金管會去年已開放券商受託投資人可以「定期定股」方式投資國外股票，但因為以股數方式投資，投資人不易確定投資金額，所以叫好不叫座，根據新的資本市場藍圖，2021年預計開放券商可接受投資人委託以「定期定額」方式投資國外股票，即散戶也可透過券商定期小額投資國外尖牙股等股票。

二是現行國人透過券商可投資國外基金，但種類限ETF，金管會評估2021年擴大開放如國外封閉基金等更多受益憑證；同時投資國外債券信評，一般投資人現行僅限A-級，法人限BB級，明年也評估可適度調降信評等級，擴大可投資範圍。

三是開放券商可接受投資人以國外有價證券作擔保品，借外幣來投資國外有價證券，即以融資方式投資。

由於投資人定期定額買國外股票，可能會出現畸零股問題（即錢可能只夠買0.5股），券商將負責承接，以完成投資，證期局將會設承接限額，以控管風險，即券商可能會因自身淨值或規模，決定可接單數量。

金管會8日公布未來三年資本市場藍圖確定版，針對ESG、數位科技及高齡社會三大趨勢，設定永續發展、普惠金融、提升競爭力、投資人保護四大目標，同時以五大策略、25個重點項目，82項具體措施逐步落實台股發展大計。

證期局表示，今年到10月券商複委託交易金額已逾新台幣3兆元，將創歷史新高，未來進一步開放定期定額投資國外股票、放寬國人可委託券商投資海外的有價證券範圍及信評，並可以透過券商辦理國外有價證券融資，將讓券商複委託業務更進一步發展。