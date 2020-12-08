12月08日一分鐘強弱勢股

12月08日一分鐘強勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

冠德(2520)

10.00

央行無預警祭出房市信用管制措施，拖累營建族群表現

合一(4743)

7.63

資金大舉轉進電子股，股價弱勢整理，KD指標進入超賣區

海悅(2348)

7.34

營收創高題材失靈，反應央行打房消息，外資反手調節

遠雄(5522)

6.88

股價短線急漲，盤面湧現高檔了結賣壓，跌破5日均線

欣陸(3703)

6.56

外資大賣逾兩千張，股價苦吞連七黑，面臨半年線保衛戰

中天(4128)

5.54

三大法人偏空操作，壓抑股價表現，月線以下弱勢整理

旺宏(2337)

5.40

市場追高意願不足，短線急漲獲利回吐，投信逆勢敲進

達麗(6177)

5.24

央行出手抑制炒房衝擊，營建股遭空方狙擊，帶量跌破月線

智原(3035)

4.87

股價衝高面臨修正壓力，外資連兩日調節持股

生華科(6492)

4.09

資金撤出生技族群，失守月線關卡，KD指標向下

製表：陳昱光

12月08日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

冠德(2520)

10.00

央行無預警祭出房市信用管制措施，拖累營建族群表現

合一(4743)

7.63

資金大舉轉進電子股，股價弱勢整理，KD指標進入超賣區

海悅(2348)

7.34

營收創高題材失靈，反應央行打房消息，外資反手調節

遠雄(5522)

6.88

股價短線急漲，盤面湧現高檔了結賣壓，跌破5日均線

欣陸(3703)

6.56

外資大賣逾兩千張，股價苦吞連七黑，面臨半年線保衛戰

中天(4128)

5.54

三大法人偏空操作，壓抑股價表現，月線以下弱勢整理

旺宏(2337)

5.40

市場追高意願不足，短線急漲獲利回吐，投信逆勢敲進

達麗(6177)

5.24

央行出手抑制炒房衝擊，營建股遭空方狙擊，帶量跌破月線

智原(3035)

4.87

股價衝高面臨修正壓力，外資連兩日調節持股

生華科(6492)

4.09

資金撤出生技族群，失守月線關卡，KD指標向下

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組