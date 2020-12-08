12月08日一分鐘強弱勢股
12月08日一分鐘強勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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冠德(2520)
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10.00
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央行無預警祭出房市信用管制措施，拖累營建族群表現
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合一(4743)
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7.63
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資金大舉轉進電子股，股價弱勢整理，KD指標進入超賣區
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海悅(2348)
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7.34
|
營收創高題材失靈，反應央行打房消息，外資反手調節
|
遠雄(5522)
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6.88
|
股價短線急漲，盤面湧現高檔了結賣壓，跌破5日均線
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欣陸(3703)
|
6.56
|
外資大賣逾兩千張，股價苦吞連七黑，面臨半年線保衛戰
|
中天(4128)
|
5.54
|
三大法人偏空操作，壓抑股價表現，月線以下弱勢整理
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旺宏(2337)
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5.40
|
市場追高意願不足，短線急漲獲利回吐，投信逆勢敲進
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達麗(6177)
|
5.24
|
央行出手抑制炒房衝擊，營建股遭空方狙擊，帶量跌破月線
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智原(3035)
|
4.87
|
股價衝高面臨修正壓力，外資連兩日調節持股
|
生華科(6492)
|
4.09
|
資金撤出生技族群，失守月線關卡，KD指標向下
製表：陳昱光
12月08日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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冠德(2520)
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10.00
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央行無預警祭出房市信用管制措施，拖累營建族群表現
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合一(4743)
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7.63
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資金大舉轉進電子股，股價弱勢整理，KD指標進入超賣區
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海悅(2348)
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7.34
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營收創高題材失靈，反應央行打房消息，外資反手調節
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遠雄(5522)
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6.88
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股價短線急漲，盤面湧現高檔了結賣壓，跌破5日均線
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欣陸(3703)
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6.56
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外資大賣逾兩千張，股價苦吞連七黑，面臨半年線保衛戰
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中天(4128)
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5.54
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三大法人偏空操作，壓抑股價表現，月線以下弱勢整理
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旺宏(2337)
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5.40
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市場追高意願不足，短線急漲獲利回吐，投信逆勢敲進
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達麗(6177)
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5.24
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央行出手抑制炒房衝擊，營建股遭空方狙擊，帶量跌破月線
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智原(3035)
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4.87
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股價衝高面臨修正壓力，外資連兩日調節持股
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生華科(6492)
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4.09
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資金撤出生技族群，失守月線關卡，KD指標向下
製表：陳昱光
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