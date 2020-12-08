半導體94強 台股天花板升至14,360

美中科技戰方興未艾，由於美國總統川普在下台前，持續擴大對中國施行科技禁令，且市場預期即便未來民主黨拜登入主白宮，兩強在半導體領域爭霸場面不會緩和，這局面對台股半導體族群之轉單效應具正向，激勵台積電、聯電、世界先進、華邦電與聯發科等周二持穩震盪走高，帶動上市、櫃大盤天花板再升級。

集中交易市場加權股價指數周二開低震盪走高，收盤大漲103.8點，報14360.4點，持續改寫歷史收盤新高，而盤中高點觸及14367點，也是歷史新頁，單日漲幅0.73%，成交2797.19億元。

受制央行等有關單位出重手打炒房，使營建股與金融族群短線多臉色鐵青。因此富邦金、兆豐金、玉山金、第一金及中信金等，周二都表現弱勢，係早盤指數疲軟演出主因；另外，鴻海、中鋼、南亞科、台化、南亞、台塑化、亞泥、統一、台玻、遠東新、友達、和碩及台達電等權值股也多軟腳，使大盤承壓。

不過，受惠台積電、聯電、聯發科與股王大立光等同步震盪走高激勵，使短多士氣仍相對高昂，連帶刺激中華電、日月光投控、廣達、仁寶、長榮、華航、長榮航、群創、台泥、台灣大及國巨等重量級集團股見賢思齊，力挺多方。

櫃買市場方面，短線生技股持續弱勢，紡纖、鋼鐵、營建與觀光等族群也臉色不佳，唯電子股的半導體、電腦及光電等族群強勢攻堅，帶動類股指數大漲，加上電機、化學與航運等類也站在多方，使盤勢開高之後不回頭，終場指數上漲0.88%，報181.22點，改寫歷史收盤新高水準，單日成交720.09億元。

業內人士指出，目前看起來，短期權值股當家似是愈趨當仁不讓，因此，波段高點或仍暫勿預設立場，以免錯失行情契機。而個股依題材領先盤勢發展，持續在檯面上百花齊放，也是盤勢特色，包括半導體、5G、具看漲誘因原物料或電子元件、電動車、虛擬（或說數位）貨幣、AI等相關概念股，波段走勢值持續追蹤。