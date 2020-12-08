電子、航運搶出頭 33檔直直航向漲停板

台股今（8日）加權股價指數收盤報14,360.40點，漲103.8點，漲幅0.73%，成交量為2,797.19億。

據業內初步統計，上市、櫃股票計光罩、悅城、青雲 、力新等13檔強勢漲停板，表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅5%以上的有40檔，前10名為光罩 (2338)、悅城 (6405)、天鈺 (4961)、科風 (3043)、長榮 (2603)、立隆電 (2472)、凱羿-KY (2939)、彰源 (2030)、界霖 (5285)、中航 (2612)以上皆漲停。

今日有13檔超過5％跌幅，跌幅前10名冠德 (2520)、淘帝-KY (2929)以上皆跌停，另還有愛山林 (2540)、大飲 (1213)、英瑞-KY (1592)、海悅 (2348)、遠雄 (5522)、欣陸 (3703)、艾美特-KY (1626)、吉茂 (1587)。

上市成交量前10名個股有長榮 (2603)、聯電 (2303)、友達 (2409)、華邦電 (2344)、群創 (3481)、金寶 (2312)、彩晶 (6116)、陽明 (2609)、旺宏 (2337)、新光金 (2888)。

上櫃有46檔5％以上漲幅，其中前10名為青雲 (5386)、力新 (5202)、華義 (3086)、聚積 (3527)、安鈦克 (6276)、精材 (3374)、立敦 (6175)、笙泉 (3122)、晶焱 (6411)、弘塑 (3131)以上皆漲停。

今日上櫃有16檔股票有5％以上的大跌，前10檔晶宇 (4131)、新零售 (3085)、御頂 (3522)、合一 (4743)、福華 (8085)、泰谷 (3339)、志旭 (8067)、歐買尬 (3687)、亞銳士 (6171)、中美實 (4702)。

上櫃成交量前10名為合晶 (6182)、精材 (3374)、鈺創 (5351)、世界 (5347)、漢磊 (3707)、同致 (3552)、中美晶 (5483)、威剛 (3260)、正德 (2641)、長科* (6548)。

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