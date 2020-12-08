今日焦點股 重點摘要

今（12/8）日熱門焦點股如下：

（1）氣動元件大廠亞德客-KY11月合併營收人民幣價近4.3億元，創單月歷史次高；前11月合併營收人民幣40.12億元，折合新台幣計價171.24億餘元，雙雙飆史上新高，表現優於市場預期。

12月雖有客戶盤點庫存等因素而減少拉貨，但亞德客目前接單大於出貨，法人預估，合併營收預估比去年同期兩位數成長。

亞德客11月合併營收人民幣近4.3億元，比去年同期成長32.11％；折合新台幣為18.74億餘元，較去年同期增加32.78％。

前11月合併營收40.12億餘元，比去年同期增加24.94％；以新台幣計價攀升至171.24億餘元，較去年同期增加18.93％。

美系外資看好蘋果手機拉貨強勁，可帶動消費性電子設備業對氣動元件需求，帶旺亞德客12月合併營收有機會挑戰人民幣4.4億元，超越11月4.3億元，並看好長期發展，將目標價上調至910元。

亞德客8日大漲33.0元而以879.0開出，成交量大增而拉回，目前仍呈現大漲走勢。（工商時報 沈美幸）

（2）央行昨(7)日無預警宣布祭出打房四大措施，重手打房，今(8)日營建股應聲趴下，跌幅逾2％，高居各類股之冠；不過，其中有41檔，跌幅1％以內，其中5檔營造工程、業績面有撐、或大陸內需股則逆勢開出紅盤。

昨天總裁楊金龍傍晚宣布實施四大不動產信用管制措施，金管會昨天晚間也隨即發布新聞稿宣布，12月將啟動的不動產授信專案金檢與一般金檢，會將央行的新措施納入，自8日才核貸新不動產授信案，都必須符合央行新規定，否則將予以重罰。

新措施昨天一宣布，房地產業界一片哀鴻遍野，今天營建股也兵敗如山倒，跌幅達2％以上。

惟近兩年大部分建商所推出的新案，都還是以首購族、換屋族為目標客源，此次央行無預警祭出打房四措施，對於首購案、換屋案，衝擊層面相對較少。

營建股當中，部分有業績基本面撐腰、股利政策穩健、未來幾年業績成長動能維持高檔的個股，還是出現有低接買盤。（工商時報 蔡惠芳）

（3）盤中熱門焦點股：

1.榮成(1909)：11月合併營收年增1.19%，前11月每股稅前盈餘0.7元，獲外資連兩日買超，今早股價強漲近6%。

2.台積電(2330)：昨夜ADR再創每股106.39美元新高，但不敵漲多賣壓，今早以514元開低、一度探至509元。

3.世界先進(5347)：本季開始調漲代工價格，昨外資擴大買超1296張，吸引投信加入多頭行列，早盤向上突破120元新高價。

4.彰源(2030)：景氣回溫，工業金屬價齊漲，具低價補漲題材，外資連兩日買超，晨盤噴量攻上漲停。

5.倉佑(1568)：股價連跌5個交易日後，昨外資買超221張，激勵今早股價漲逾近8%，重回5日線上。

6.鈊象(3293)：11月稅前每股盈餘達5.44元，昨獲外資轉買超32張，今早放量急拉逾7%，躍過5日線、月線。

7.鴻海(2317)：95個交易日後完成填息，多方信心十足，早盤續攻高，叩關90元。

8.立隆電(2472)：11月營收為7.39億元，年增逾2成，57.5元形成支撐，早盤上漲逾2%再探60元。

9.致伸(4915)：11月營收70.7億元創下今年次高紀錄，早盤再創波段高點，將挑戰50元整數價位。

10.愛山林(2540)：央行打炒房，代銷業務受驚，早盤大跌6%。

11.第一金(2892)：第一銀入列「不能倒」的銀行，增資壓力恐影響股利，影響買盤存股意願，早盤下跌逾2%。

12.康那香(9919)：第二波疫情疑慮口罩需求增溫，股價跌深反彈逾5%。

13.長榮(2603)：今年在缺櫃潮及漲價潮中搶占先機，受惠不小，人氣再度爆棚，高漲逾6.5%，破波段新高價。

14.技嘉(2376)：11月營收年增78.32%，Q4營運續旺，晨盤帶量上漲近2.5%。

15.中航(2612)：運價題材搶搶滾，早盤直登30.65元漲停。

16.撼訊(6150)：比特幣題材利多激勵買盤湧入，動能續駛，晨盤飆上134.5元漲停。

17.神基(3005)：H2先蹲後跳，11月營收再創新高，早盤上揚觸及51.5元之3個月高點。

18.新興(2605)：散裝航運大爆發，爆出2.1萬張量能跳空17.85元漲停，長紅K線鎖波段高點。

19.全新(2455)：11月營收登今年高，昨獲三大法人聯手買超2241張，今彈高7%，寫10個月高。

20.玉晶光(3406)：11月營收創同期新高，早盤反彈逾2%，站穩月線。

21.彩晶(6116)：10月每股盈餘0.41元，不甩遭列注意股，早盤續漲3%，穩在高檔。

22.松瑞藥(4167)：11月營收登高，今年拚當台藥品銷美冠軍，激勵今跳空漲停，飛越半年線。

23.智邦(2345)：11月營收雙增，全年拚賺贏去年，在投信力挺下日K連6紅，登上5個月高。

24.亞諾法(4133)：完成COVID-19病毒抗原檢測快篩試驗，早盤聞訊攻頂，重返五日線。

25.聚碩(6112)：佳世達每股45元公開收購，持股拉高至55%，今放量大漲5%，登波段高。

26.亞德客-KY(1590)：前11月營收飆新高，早盤攀揚半根停板，衝上天價897元。

(時報資訊)

（4）6吋晶圓代工廠茂矽(2342)自結10月稅後淨利約500萬元，每股純益0.03元。

晶圓代工產能吃緊已由8吋外溢到6吋，6吋晶圓代工價格也成功調漲，激勵茂矽周一股價收在36.4元，創2年多新高，但今早盤隨著台股開低。

8吋晶圓代工產能供不應求，廠商並調漲代工價格，帶動部分馬達驅動IC產品轉向以6吋晶圓代工生產，使得茂矽接單滿載，並跟進漲價。漲價利多激勵，茂矽11月以來股價強漲，波段漲幅逾三成。

茂矽公布自結財務，10月營收1.55億元，年增13.41%，稅後淨利約500萬元，每股純益0.03元。

8吋晶圓代工產能嚴重短缺，新訂單的生產排程已排到明年第二季，許多找不到產能的二極體或MOSFET訂單擴散到6吋廠，帶動6吋晶圓代工漲價，第四季才下單的新訂單晶圓代工價格已調漲5～10%幅度。預計明年第一季可望續漲，累計漲幅上看10～20%。茂矽已確認漲價，但不對漲幅有所評論。

茂矽第三季在本業持續賺錢以及業外表現轉佳，帶動第三季轉盈，單季每股純益2元，也帶動前三季轉盈，前三季每股純益0.41元。展望第四季，本業應仍可獲利，惟業外轉投資仍是影響整體營運的因素。（時報資訊 沈培華）

（5）台灣櫻花（9911）前三季獲利創新高，喜迎第四季進入傳統交屋旺季，整體廚具出貨暢旺，第四季營收成長可期。在業績表現亮眼加持下，櫻花8日早盤股價衝出新高度、最高站上54.80元的歷史高價，大漲了3.5元、漲幅逾6％，成交量破600張；目前漲幅維持近4％。

櫻花今年前三季受惠高階智能廚衛電產品熱銷，及淨水器新品貢獻業績，合併營收達45.7億元、年增7.1％，EPS達2.5元，毛利率37.8％、年增2.1個百分點，無論營收、獲利與毛利率，均創下同期歷史新高！

櫻花表示，新冠疫情衝擊全球經濟，但台灣櫻花在政府節能補助及三倍券助攻下，帶動本業廚衛電產品銷售成長，加上去年上市淨水器新品持續熱銷，整體業績表現亮眼，今年前10月合併營收達51.65億元，年增7.88％，第四季傳統交屋旺季，整體廚具出貨暢旺，第四季營收成長可期。

法人表示，第四季進入傳統廚衛電出貨旺季，年底喜迎新成屋交屋潮，可望帶動整體廚房出貨量增，2020年全年營收可望續創歷史新高。

惟今年因各項投資計劃拉高營業費用，加上業外轉投資的櫻花中國，受疫情影響營運呈現虧損，2020年獲利恐將呈現小幅衰退。（工商時報 曾麗芳）

（6）被動元件廠國巨11月合併營收新台幣76.7億元，創26個月來高點。美系外資重申國巨加碼評等，目標價上調到530元；另一家美系外資維持買進評等和目標價540元。

國巨股價今天上漲3.5元開出，早盤最高來到469.5 元、漲幅約2.4%，成交量超過5900張。

美系外資發布研究報告指出，國巨11月營收寫下2年多來新高，主要因為iPhone及基美（KEMET）產品大量拉貨，包括消費性電子和車用電子需求都相當強勁，加上併購基美綜效開始發揮，預估國巨今年第4季營收將年增119%至新台幣219億元，並看好2021年產品價格持穩，重申國巨「加碼」投資評等，目標價從465元上調到530元。

另一家美系外資表示，12月由於國巨的歐洲及北美客戶工作天數減少，且進入年底檢視庫存階段，預期國巨12月營收將月減8%至新台幣71億元，但相較去年同期仍將增加116.5%，看好國巨從今年第4季開始重拾成長動能、積層陶瓷電容（MLCC）產品2021年展望健康、基美貢獻正向，維持「買進」投資評等與目標價540元。（中央社）

（7）受惠大陸廠需求回升以及不鏽鋼價上揚，彰源(2030)、運錩(2069)等不鏽鋼廠第三季已轉盈，展望第四季獲利可望更上一層樓，加上股價在低基期，今日彰源帶量強攻。

受惠鎳價及不鏽鋼價上漲，彰源第三季每股稅後淨利0.22億元，單季轉盈，並彌補上半年的虧損，前三季轉盈，每股淨利0.01元。展望後市，隨著台灣營建需求增加，以及中國公共工程訂單陸續釋出，同步帶動台灣斗六廠及中國無錫廠的出貨量。法人預估，彰源第四季獲利將再穩定成長。

運錩同樣受惠中國需求回升，第三季歸屬母公司淨利0.63億元，EPS 0.41元，中止今年前兩季的虧損局面。前三季每股淨損縮減至0.35元。

運錩11月營收攀高至7.42億元，年增8.05%，扭轉今年以來單月營收年減的態勢。

目前運錩台灣廠出貨持續回溫，加上大陸的寧波奇億廠隨著當地內需轉強，在兩岸廠區生產規模提升下，預期第四季獲利比第三季更佳，今年營運倒吃甘蔗，全年將可望獲利。

另外，不鏽鋼流通廠新鋼(2032)前三季營運相對穩健；前三季營收23.81億元，稅前淨利7348萬元，歸屬於母公司淨利6053萬元，每股盈餘0.46元，優於去年同期之0.34元。今日股價表現也相對佳。（時報資訊 沈培華）