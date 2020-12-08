上市、櫃企業營運快報

今（12/8）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.瑞基（4171）受惠新冠市場佈局發揮綜效，新舊市場持續發威，11月合併營收衝破億元大關，以1.24億創下新高，年成長達2.1倍，累計前11月營收7.53億，年成長1.3倍。

營運表現耀眼的瑞基，海外布局陸續展現成果，歐洲方面，英國迎來首張訂單，同時新增德國、瑞士市場。德、瑞代理商目前已完成教育訓練，積極推進市場中。西班牙、義大利市場亦積極進行中。

2.東陽（1319）自結11月自結合併營收16.11億元，月增8％、年減23.68％，累計前11月合併營收157.27億元、年減20.12％。東陽表示，受惠耶誕及新年假期旺季需求，第四季業績逐步回復往日的水準。

3.伺服器機殼廠勤誠（8210）11月營收6.48億元，較去年同期減少12.5％，月增17.5％；累計前11月營收68.5億元，年增12.2％，為歷年同期新高。

勤誠表示，上半年受疫情推升雲端服務需求，營收成長強勁，第四季則因客戶進入庫存調整期，旺季效應不如過往。然而根據目前美、中兩地資料中心客戶訂單，公司樂觀看待明年營收成長，並持續看好整體伺服器產業的中長期需求。

4.杏一（4175）公告11月營收4.74億元，持續創歷史同期新高，年成長率12.95％，其中電商在雙十一檔期表現突出，創造單日銷售額較去年同期成長760%，月成長151%的亮眼成績。累計1~11月營收達53.09億元，較去年同期成長11.79%。

5.6吋晶圓代工廠茂矽(2342)自結10月稅後淨利約500萬元，每股純益0.03元。

6.台灣保時捷繼上市首款電動跑車Taycan後，除了提供高速充電站24個月免費充電服務外，現又聯手裕隆集團旗下裕電能源，開發專屬的「Porsche Charging保時捷充電」App應用程式，讓車主查詢和使用充電樁變得更加容易。

7.IC封測廠矽格公司（6257）自結2020年11月份合併營業收入為新台幣11.51億元，比較去年同期增加35.2％。

矽格公司表示，由於新冠病毒帶動宅經濟盛行及各國均加速推動5G基礎建設，矽格集團主要客戶手機、網通、電源管理晶片銷售持續暢旺，相關晶片測試線稼動率仍居高不下。加計投資公司的營收後，矽格11月合併營收持續維持高檔。

8.IEEE通訊學會主辦的全球通訊大會（IEEE GLOBECOM 2020）睽違20年再度移師台灣舉辦，鴻海(2317)以「鴻海研發設計製造，連接世界每個角落」為主軸首次參展，展示超前部署開放式無線存取網路（O-RAN）5G小型基地台設備與企業專網的軟硬體實力。