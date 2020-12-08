台積ADR再創高 台股可望趨堅

美股創新高後雖有獲利了結賣壓，但台積電ADR及科技類股還在創高，分析師表示，台股持續創新高，量能也持續增溫，在電子股帶領下，創新高之路還沒走完。

美股4大指數漲跌互見，科技股表現較佳，道瓊工業指數終場下跌148.47點、跌幅0.49%、收在30069.79點；S&P 500指數下跌7.16點、跌幅0.19%、收在3691.96點；NASDAQ指數上漲55.71點、漲幅0.45%、收在12519.94點，費城半導體指數上漲13.58點、漲幅0.49%、收在2806.61點。

武漢肺炎疫情肆虐之際，市場持續關注下一輪財政刺激方案和英國脫歐前景，市場預計美國下一輪財政刺激方案總值可能達9080億美元，美國國會預計14日公布更多關於刺激方案的細節。

分析師表示，台股11月以來起漲，至今漲幅13.6%，科技股尤為多頭主力部隊，在量能充沛下，加上近期融資券餘額同增，台股後市還有創新高的空間。

英國與歐盟貿易談判成敗未卜，歐股跌多漲少。倫敦FTSE 100指數小漲5.16點或0.08%，以6555.39點作收，法蘭克福DAX 30指數下挫27.96點或0.21%，收在13271.00點；巴黎CAC 40指數跌35.77點或0.64%，收5573.38點。