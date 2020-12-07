12/8盤前掃描》愛立信揪7台廠 搶賺5G財
電信設備大廠愛立信7日公布工業4.0全球夥伴計畫，其中台廠部份，愛立信已與七家廠商合作並已打入歐美市場，未來愛立信將帶著台廠打國際盃，擴大搶進全球5G市場。
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愛立信揪七台廠 搶賺5G財
透過愛立信的全球夥伴計畫，與愛立信合作的台廠，就有更多機會被全球看上，也可藉此向全球展現台廠在5G領域具有相當大的發展潛力…閱讀全文
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