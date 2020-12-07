需求給力 國產明年營運續攀高峰

台商回流，科技廠辦案增加，群聚效應加乘，房地產開工率創十年新高，國產建材實業（2504）總經理吳志仁7日在法說會上指出，預拌混凝土產業榮景預估還可維持3～5年，國產明年營運還可續創高峰。

國產第三季稅後淨利7.38億元，年增292％，創單季歷史新高；累計前三季稅後淨利18.07億元，EPS 1.31元，創同期歷史新高。

吳志仁指出，台商回台建廠持續擴大，在台積電等大廠的群聚效應帶動，南科、竹科附近廠地已一地難求；八年八千億的政府前瞻計畫公共工程延續進行中；今年下半年的住宅建案預售熱銷潮後，將帶動明年的動工潮，都將激勵對預拌混凝土的需求。

根據粗估，光是檯面上市櫃企業廠辦、房地產建案，對預拌混凝土需求，1、2年內就達上千萬立方米，而這還不包括地方型建商的推案、危老都更等市場需求。

吳志仁認為，今年開始對混凝土需求的趨勢，評估下來，這只是起步而已，還會持續一段期間!

國產指出，目前庫存的訂單量已創歷史新高，到明年上半年營運都將會是「淡季不淡、旺季更旺」。

不過，國產財務長邱隋益表示，未來幾年，預拌混凝土的市場商機龐大，國產將以「擇優出貨」的策略、也就是選擇一些毛利較高的案源接單。

面對這一波10多年以來的產業榮景，邱隋益指出，未來幾年，國產的出貨量將會以年出貨650萬立方米，呈微幅增加，但獲利能力則會大幅的成長。

根據國產第三季的財報，營業毛利率已達18.7％，創歷史新高，在擇優出貨政策下，國產預期明年還有提升空間。

至於南港廠的開發進度，國產集團建設事業處總經理林鍫指出，目前已進入都更大會，預期2021年3月將會申請建照。