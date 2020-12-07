出貨轉強 環球晶今年拚賺3股本

矽晶圓大廠環球晶（6488）7日公告11月合併營收46.87億元，較去年同期成長7.9％，營收表現逐步回穩。由於晶圓代工廠及記憶體廠產能利用率維持高檔，12吋矽晶圓出貨暢旺，車用晶片需求回溫帶動8吋矽晶圓出貨復甦，環球晶第四季出貨將較上季小幅成長，法人預估第四季營收將較上季回升，明年維持樂觀展望。

環球晶公告11月合併營收46.87億元，較上月成長3.6％，與去年同期相較成長7.9％，單月營收年增率已連續三個月維持成長。累計今年前11個月合併營收504.32億元，較去年同期減少5.5％。

法人預期環球晶第四季矽晶圓出貨轉強，季度合併營收較上季小幅成長，全年營收可望與去年持平或小幅成長。環球晶前三季每股淨利22.21元，法人仍看好環球晶今年獲利有機會挑戰接近三個股本。環球晶不評論法人預估財務數字。

環球晶董事長徐秀蘭於日前法說會中表示，雖然考量到大環境仍有不確定性，包括新台幣兌美元匯率變動、新冠肺炎疫情再起等，但第四季合併營收及出貨量仍會小幅成長，至於2021年展望肯定會比2020年更好，除了大環境更穩定，新產品的應用與需求會逐漸恢復與成長，環球晶第三代半導體產品包括碳化矽（SiC）及氮化鎵（GaN）等需求會快速成長，整體來看對明年展望樂觀。

環球晶看好明年5G及資料中心的成長動能優於預期，車用電子今年疲弱，但明年會明顯復甦，電源管理相關應用也會是明年成長重點。由於車市銷售已在第三季復甦，車用晶片已出現缺貨及交期延長情況，國際IDM廠擴大投片並尋求晶圓代工廠支援，車用8吋及12吋矽晶圓出貨第四季已見回溫，明年將維持成長趨勢。

環球晶11月30日公告與德國矽晶圓廠世創（Siltronic）正在就達成商業合併協議（BCA）進行最終階段協商，待Siltronic監事會及環球晶董事會核准後正式簽約。法人預期，環球晶近期將與Siltronic完成簽約，收購案將會在明年完成，環球晶全球市占率將坐二望一，而明年全年營收及獲利將再創歷史新高。