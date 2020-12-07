國巨11月績昂 攀26個月新高

隨著工作天數回升，被動元件大廠11月營收重返年、月雙增軌道，其中龍頭廠國巨（2327）以76.7億元，創下26個月新高紀錄，而華新科（2492）、禾伸堂（3026）11月營收則聯袂登上今年次高，由於被動元件庫存水位均處低檔，客戶回補庫存意願大增，有助於支撐被動元件廠明年第一季營運。

國巨7日盤後公布11月營收，公司自結11月合併營收為76.7億元，單月營收較上月增加6.5％，並較去年同期增加117.9％，寫下2018年9月以來新高紀錄，約當26個月以來新高水準；累計國巨今年前11月合併營收為603.25億元，較去年同期勁揚58.6％。

國巨表示，11月份營收較上月增加，主要是歐美市場需求強勁及中國廠區工作天數已回復正常所致，由於農曆年前大中華生產廠區招工已漸不易，公司將盡全力維持穩定的產能利用率以因應客戶端的需求，但仍無法提升成品庫存水位。

其餘被動元件廠方面，華新科、禾伸堂分別以34.86億元、13.93億元寫下今年以來營收次高紀錄，並且雙雙重返年、月雙增成長軌道，奇力新也以15.18億元創下同期新高，月增2.65％、年增14.2％。

華新科月增6.32％、年增54.28％，累計前11月營收年增16％，華新科分析，11月營收成長主要因5G應用及電動車市場成長，耶誕節及農曆新年前提前備貨所致。

而11月營收月增幅則以禾伸堂相對明顯，月增幅度達12.34％，年增1.75％，禾伸堂表示，11月工作天數恢復正常，各產品線銷售均較上月成長。惟全球經濟仍受疫情影響而不穩定，禾伸堂將謹慎觀察市場變化，彈性調整產品組合，持續為客戶提供高價值的產品與服務。

被動元件廠表示，12月有季底盤點，因此各公司12月營收將會季節性回落，隨著農曆年腳步逼近，庫存水位很低之下，下游客戶回補庫存的意願大增，可望進一步支撐明年第一季被動廠營運。