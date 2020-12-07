出貨動能續強 技嘉Q4營運旺

受惠新品效益帶動，技嘉（2376）11月營收一舉衝上94億元，刷新歷年單月新高紀錄，在伺服器出貨維穩增長，加上主機板、顯示卡隨著超微、輝達的新品滲透率逐步增溫下，法人預期技嘉12月還將延續11月的強勁出貨動能，拉抬第四季營收有機會站上全年高點、同時創下單季新高。



技嘉表示，進入第四季後，輝達為回應市場需求，「有感」地持續加大對新一代GeForce RTX 30系列GPU供貨力道，技嘉亦因此受惠、11月顯卡出貨較10月增溫之際，新品滲透率亦明顯提升，拉抬顯卡整體ASP上揚之際，也帶動主板產品在英特爾及超微新一代CPU的主板新品出貨增長。



至於伺服器產品亦在新客戶、新訂單挹注下有維穩表現，筆電及電競周邊產品如機箱、電源、電競顯示器…等等業務亦都受惠疫情帶來的宅經濟、宅娛樂需求延燒，在今年有逐季增長的表現。其中，今年加大力道推廣的電競顯示器銷售，在市場剛性需求帶動下，更有強勁的增長表現。



法人推估，技嘉單月主板、顯卡出貨應分別有5％以下、及10％左右的月增幅，營收比重占達整體的六成上下，另在持穩增溫的伺服器業務方面，則仍以兩位數以上的月成長持續揚升，營收比重落在兩成以上。