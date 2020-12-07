玉晶光11月營收 創同期新高

蘋果iPhone新機報捷，玉晶光（3406）11月營收也跟著笑逐顏開，以18.07億元拿下歷年同期新高，12月也可望淡季不淡，初步應證了玉晶光董事長陳天慶「今年第四季及明年第一季營收有機會比歷年同期來的好」在法說會時的預期。



玉晶光7日公告營收，單月營收達18.07億元表現較10月的16.54億元增加9.28％，另較去年同期的11.87億元，成長52.29％。另累計前11月合併營收為144.31億元，亦較去年同期的109.12億元，增加32.25％。



受惠於蘋果新機市場反應不賴，也帶動蘋果概念股業績走強，新機效應可望一路延燒到明年第一季，在新機效應持續發燒下，目前美系客戶營收佔比達七成的玉晶光對12月的展望也相對樂觀。玉晶光表示，光學鏡頭規格升級技術趨勢沒有變緩，高階手機的需求依然暢旺，12月營運表現將呈現淡季不淡。



著眼於對未來展望相對樂觀，為因應客戶訂單需求，玉晶光搶先佈局，其中以租賃方式在廈門投資的三座新廠，將用來生產4P至7P鏡頭，玉晶光指出，這三座新廠已在今年第三季底全數投產，預估可增加20％到25％產能。



除了持續擴充光學鏡頭的產能並提升良率外，玉晶光也放眼VR/AR新市場，現規畫在台中蓋新廠，用以生產VR/AR及手機閃光燈（Flash）鏡片，目前廠房仍在興建中，預估最快到明年上半年就可投產。



玉晶光將VR/AR視為下一個新藍海，為培育新事業成長，包括VR/AR均由不同的團隊投入，其中搶先佈局的VR產品已於今年順利出貨，「預估營收要到2022年才會有比較好的貢獻」，至於AR則要等到micro led成熟後，才會發光發熱，時間可能要再等上二年半到三年。