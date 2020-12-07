外資這十檔賣最多 面板雙虎被狙擊

台股上周攻上14,000點歷史新高後，周一（7日）在晶圓雙雄聯電、台積電以及權值股鴻海帶動下，早盤一度上漲超過百點，盤中雖一度高檔震盪，終場聯電與台積電紛紛站穩50元及510元關卡，台股大漲124.16點、收在14,256收盤，再創新高，延續台股多頭氣勢。不過，從外資表現來看，面板雙虎遭到狙擊，聯電雖股價續創高，但遭到大量賣超。

早盤台股續攻高點，台積電、聯電等半導體類股高檔震盪，中美晶、環球晶等個股翻黑，終場在買盤進駐下，晶圓雙雄、面板以及記憶體類股拉升下，台股再創歷史新高。但外資7日由買轉賣，三大法人賣超84.48億元，外資賣超66.8191億元，投信買超4.8591億元，自營商賣超22.5205億元。

外資上周在集中市場賣超220.49億元，從今年初累積至7日收盤，外資累計賣超為5,913.53億元。

外資前十大賣超量都超過萬張，面板雙虎群創、友達分別遭賣超逾111,588張、逾76,529張，高居第一、第二，聯電被賣超逾75,688張位居第三，接著分別為：彩晶30,946張，元大滬深300正2遭賣超15,841張，華新14,633張，凌陽11,601張，新光金 11,457張，永豐金10,683張，佳世達10,449張。

外資前十大買超則分別為：華邦電以44,181張居冠，鴻海9,466張，仁寶9,222張，廣達8,701張，大成鋼8,441張，興富發7,587張、大亞6,603張，開發金4,322張，長榮4,212張，中興電3,865張。

至於聯電，7日被野村證券喊上60元目標價，認為其基本面大改善，將追尋世界先進大漲1000％經驗，成為繼Aletheia資本後將聯電喊上6字頭的外資。不過，從外資買賣超來看，摩根士丹利賣超聯電45,638張，接著分別為美林、高盛、瑞士信貸及富邦證券。其中摩根士丹利、高盛、瑞士信貸都將聯電的目標價喊上50～60元的目標價。（中時新聞網 呂承哲）

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