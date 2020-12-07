聯電不畏高！野村喊上6字頭、外資圈最高

野村證券半導體產業分析師鄭明宗指出，聯電（2303）長遠的價值復甦題材完整，其營運前景亮眼，可望複製世界先進（5347）自2012年以來的股價大漲經驗，加上中美關係緊張使半導體市場效率下降，有利聯電提高價值，多重跡象均指向聯電多頭行情方興未艾，將推測合理股價拉升至外資圈最高的60元。

野村證券認為，聯電歷經至2016年、長達10年的戰略方針失誤，導致投資資本回報率繳出多年負值，所幸，自2017年初轉向「著重投資回報率」的發展策略後，鄭明宗看好，聯電將把握本波契機，重拾消失近20年的榮光，展開價值修復。

鄭明宗並提出，2012年時，晶圓代工廠世界經歷業務轉型，其現金股利更開始上升，股價旋即於2012～2014年間展開爆漲四倍大行情，且隨營運穩定、財務表現優異，投資人將世界視為長線自由現金流的創造者，其股價更是在2012～2020年間翻揚1,000％，漲幅足足是大盤的十倍。

基於晶圓代工需求龐大、產能緊俏，呈供不應求狀態，野村預期，聯電2021年首季將開始提高8吋晶圓代工報價，若供需狀況未見緩解，不排除2021年下半年再啟動新一波漲價。重要的是，考量聯電折舊下降，無論有沒有啟動2021年下半年的新漲價潮，聯電毛利率都可望從目前的22％，躍升至2022年的突破三成水準。

外資估計，聯電2020～2022年每股純益分別是1.94、2.17與2.98元，成長幅度全達雙位數以上，野村研判，相較台積電與世界約3％現金股利殖利率，尤聯電長期現金股利殖利率上看4％，將有助於聯電評價看起來開始趨於正常、但也還不貴。

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