上市、櫃企業營運快報

今（12/7）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.美喆-KY(8466)外銷代工、自有品牌雙業務客戶拉貨需求提升，11月合併營收達新台幣2.44億元，月增10.54％、年減14.1%，前11月合併營收為26.34億元，年減少16.63％。

美喆說，短期受到全球貨櫃航運供需失衡、缺櫃等現象，使得集團產銷有落差情況，以目前雙業務訂單保持良好需求，整體營收表現有望隨著加速出貨排程，創造整體營運良好動能。

2.元大證券發行之「元大櫃買半導體領航報酬指數指數投資證券」(020023)(中文簡稱：元大櫃買半導體N)將於12月8日上櫃掛牌。

3.台灣熔噴不織布大廠敏成公司公告與美德醫療-DR簽訂合作夥伴協議，將在菲律賓打造一條式口罩產線，預計最快於明年第1季即可完工投產。

根據協議，雙方將成為個人防護設備（PPE）戰略夥伴，陸續於台灣、菲律賓、美國及其他地區進行合作，包括設立生產工廠、參與各國政府因應疫情所建置的在地化供應鏈及PPE全球配銷業務。

4.寶佳集團再增持鑄件大廠永冠-KY持股，比重提升到16.49%，續為第2大股東。法人估永冠-KY明年出貨量可達18.5萬噸，較今年成長5%到10%。

5.進入旺季需求，全球空運動能再起，中菲行(5609)11月營收維持高檔表現，單月營收20.4億元，也是今年7月以來再次站上20億元，年增28.7％；累計前11月營收為204.5億元，年增30％。

6.為刺激年底最後一波三倍券消費，國內旅宿業者各出奇招攬客！其中，台灣最大文創設計旅店品牌-承億文旅推出「三倍券骰很大」活動吸客，只要旅客訂房持三倍券入住，即可現場玩大骰子遊戲，最高可現折1,000元住宿費！

7.變壓器廠華城電機今年營收及獲利均有斬獲，前三季EPS達1.16元，前10月合併營收64.74億元，均改寫同期新高。今(7)日下午舉辦年度法說會，說明華城跨足離岸風電及電動車充電站等新能源產業的佈局，以及未來營運展望。

8.上銀(2049)首支MIT微創手術手臂-「HIWIN內視鏡扶持機器手臂」參與上周舉行的國際醫療展，馬偕董事會一行人蒞臨上銀，由上銀董事長卓文恒親自接待，相當關注機器手臂用於醫療科技的發展。

另外，上銀也獲得多家醫院詢問，希望未來能有更進一步的合作的機會，上銀跨入醫療領域，結合上下游產業將最新技術將其運用於醫療端，讓台灣的優秀的人才與技術可以在國際上發光發熱，不但降低民眾的負擔，也可延長外科醫師的專業生命。