會計師事務所中離 淘帝-KY臉綠慘跌停

淘帝-KY（2929）因收到德昌聯合會計師事務所來函終止接受委任，今天盤中股價被打至跌停板，公司於12月6日董事會通過子公司福建盛仁達醫療科技有限公司收購福建源盛紡織服裝城有限公司（簡稱「福建源盛」）其口罩生產機器設備及銷售業務，總投資金額不超過人民幣3億元，以朝集團多角化布局跨足醫療事業，發展二類醫療器械，包括口罩、防護衣等防疫物資業務。

淘帝-KY因收到德昌聯合會計師事務所來函「109德（發）七字第1,043號」，說明由於主管機關為因應新型冠狀病毒疫情而發布相關查核實務指引及規定，且因疫情持續嚴峻，德昌聯合會計師事務所經評估後，認已無法確實完成查核工作，因此函知本公司終止接受委任辦理本公司財務報表之查核簽證事宜，基於上述事實，淘帝-KY表示，自新冠疫情爆發以來，雖兩岸人員往來受到較大限制，但本公司以遠端查核，並採每季發函予銀行及上下游之方式，配合會計師完成109年度前3季度財務報表核閱工作，皆取得無保留意見之核閱報告；依據台灣證券主管機關近期發佈因應新型冠狀病毒疫情下相關查核實務指引及規定，公司前任會計師確實因無法在疫情持續嚴峻狀況下，配合主管機關頒佈之新規，故不得不向本公司提出解任；且公司認為疫情現況持續嚴峻，且未來數月難以得到有效控制，經與德昌聯合會計師事務所溝通，由於該所限制所有簽證會計師在疫情期間出國實施查核業務，故本公司認為德昌聯合會計師事務所確實無法在疫情未得到有效控制期間，承辦本公司財務報表之查核簽證事宜；公司因在委任德昌聯合會計師事務辦理本公司財務報表之查核簽證期間與該事務所合作良好，事務所展現出高度專業負責之精神，對於德昌聯合會計師事務受限於主管機關新規而無法繼續接受本公司之委任，本公司深感遺憾並希望未來能夠與德昌聯合會計師事務有更多合作機會。

鑒於疫情至今未有好轉，且本公司主要營運地點位於中國大陸，受限於主管機關因應新型冠狀病毒疫情而發布之相關查核實務指引及規定，本公司尚在尋找可以遵循此規定之會計師事務所以承接本公司財務報表之查核簽證事宜。

淘帝-KY於12月6日董事會通過子公司福建盛仁達醫療科技有限公司收購福建源盛紡織服裝城有限公司（簡稱「福建源盛」）其口罩生產機器設備及銷售業務，總投資金額不超過人民幣3億元，以朝集團多角化布局跨足醫療事業，發展二類醫療器械，包括口罩、防護衣等防疫物資業務，看好全球防疫將成為未來長期發展趨勢，且考量服裝本業與口罩等相關醫療事業具有產業垂直共通性，在集團持續朝多角化業務領域布局，有助於堆疊集團營運良好成長動能。

淘帝-KY總經理周志鴻表示，福建源盛是福建省民營百強企業（2020年排名第59名）、福建省民營製造業企業50強（2020年排名第32名），過去主營國際服飾品牌代工外銷業務，擁有雄厚資金實力、龐大而先進的製造團隊、專業資深的研發團隊、以及豐富國際貿易外銷經驗等，今年為因應防疫需求高漲，投入口罩防疫物資生產行列，為福州市最專業的口罩生產企業，不僅擁有全省口罩生產企業中設備最為齊全的研發檢測實驗室、2,500平方十萬級現代化淨化無菌車間，1,600餘平方民用防護口罩生產車間，300多平滅菌生產車間及一千多平原料和成品倉庫，具備八條全自動平面生產線（包含一條兒童口罩生產線）、十二條KN95立體防護口罩生產線、及細菌過濾測試儀、顆粒物過濾測試儀等各類試驗檢測設備，以生產一次性醫用口罩、醫用外科口罩和KN95立體防護口罩、兒童口罩等防護產品，並嚴格按照ISO13,485品質管制體系運行管理生產，擁有中國國家藥品監督管理局頒發醫療器械生產許可證（正式証），同時亦取得美國FDA銷售許可、歐盟醫用口罩及民用口罩CE認證、列入中國商務部防疫物資出口許可白名單，資質證照完整。

（時報資訊 張漢綺）

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