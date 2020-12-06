12/07盤前掃描》英特爾搶市占 台積大補

台股11/16盤前掃瞄的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.新冠肺炎疫情全球持續蔓延，遠距商機及宅經濟急速升溫，中央處理器（CPU）或繪圖處理器（GPU）全球大缺貨，處理器雙雄英特爾（Intel）及超微（AMD）競逐個人電腦及伺服器市占率，決定擴大委由台積電代工7奈米至5奈米先進製程CPU或GPU。其中，英特爾未來三年將擴大對台積電釋出委外代工訂單，超微將提高投片量因應需求。

2.半導體、電動車需求紅不讓，長春集團旗下市占穩居產業領先的電子化學品、高端電池用銅箔供不應求，集團總裁林書鴻為配合台積電赴美設廠及兩岸、新加坡四地擴廠，啟動包括銅箔、電子化學品與VAE之三年投資大計，投資總額近17億美元，逾480億元台幣。

3.年終旺季買氣旺，美國黑色星期五及中國雙十一銷售理想，加上整體供應鏈庫存健康，推升12月面板價格續漲，WitsView預估，電視面板全尺寸仍有5～7美元的漲幅，IT面板平均也上漲1美元。第四季面板價格漲幅高達20％，法人預估面板雙虎本季毛利率將拉升到15％以上，單季獲利可望倍增。

4.錢潮滾滾來！聯準會等主要國家央行擴大寬鬆貨幣政策救市，讓全球處極低利率環境裡，融資成本大減而激發借貸狂潮，讓各國企業與政府今年舉債總額創新高。

5.台股護國神山台積電市值躋身全球第十大，護國山脈群海拔隨之上升，由外資近期觀點看來，台股不只倚靠台積電，千金股、晶圓代工、IC設計、面板、記憶體、被動元件族群股價全展現新高度，讓外資在耶誕假期前無法輕易放手，延續11月以來大舉回補台股高昂興致。

6.繼Netflix於2019年年初進入台灣市場，號稱全球擁有最強大影視內容庫的迪士尼（Disney）集團，其專為線上串流隨選視訊所成立的Disney+，傳出2021年將進軍台灣市場，並在國內電信、有線電視、頻道及內容產製市場投下震撼彈。

7.歐洲央行將於周四(10日)舉行會議，經濟師普遍預期歐洲央行可能延長購債計劃至明年底並擴大規模，以支撐歐元區經濟。另外，美國聯準會（Fed）可望將在本月15～16日的決策會議，就持續購債的時程公布最新指引。

8.美國國防部已經將中國晶圓代工廠中芯國際列入黑名單，未來中芯要再度取得美國設備及材料可能性幾乎趨近於零，且中國以外客戶可能大舉撤出中芯並轉單到其他晶圓代工廠。

法人指出，由於市場上少了中芯8吋廠供給，2021年第一季將大舉爆發電源管理IC缺貨潮，屆時茂達（6138）、矽力-KY（6415）及致新（8081）等電源管理IC廠在提早卡位、取得產能效應下，將有望迎來訂單移轉及供給短缺帶來的價格上漲等雙重效應。

9.台灣醫療科技展6日閉幕，生策會會長翁啟惠表示，今年資通訊（ICT）結合BIO（生技）正式開花結果，檢測、顯示器和AI智慧醫療產品都有看到「寶」，預期隨著醫院端加入，醫療試驗場域建構「拼圖」完成後，明年將是百花齊放的榮景，有機會打世界盃。

B.利空因子：

1.遏止炒房，行政院健全房市方案最後殺手鐧將祭出限制私法人購買住宅，引發不動產市場高度關注。內政部正研議修正「平均地權條例」，新增私法人購買住宅核准制度，據悉，初步構想私法人購買住宅必須符合作為長期出租經營、員工宿舍、都更危老重建和經中央主管機關核准項目等四大用途，才會核准。

所謂私法人包含：一般公司、財團法人、社團法人、公益法人等，僅排除中央、地方政府、行政法人、農田水利會等公法人。未來一旦實施私法人購買住宅核准制度，對於抑制高房價將具最大殺傷力，已被行政院列為「最後一張王牌」。

2.經濟部預告明年度再生能源費率，整體都較今年下修，其中離岸風電20年躉購費率大砍9.4％，離岸風電開發商表示，費率調降是國際趨勢，調降後對國產化影響政府應考量，甚至希望費率降幅逐年縮小。

3.蔡政府近期頻頻宣示打房決心，其中一項政策就是要管理預售屋紅單交易。內政部正進行《平均地權條例》修法，將從三大面向管理建商、代銷、投機客之間的紅單交易，未來預售屋仍可預購，但是紅單將不得交易。

4.受到全球半導體供應吃緊影響，近日市場盛傳福斯汽車在大陸的兩家合資公司一汽大眾、上汽大眾，因高階車載晶片短缺而停產。對此，福斯中國6日緊急回應，雖然晶片供應受到影響，但情況並沒有傳聞中嚴重，目前正在尋求解決辦法。