錢潮回流、螞蟻搬象 12檔大型權值股動起來

新台幣大升、熱錢急湧，台股信用交易竄升至1,727.9億元，創下近27個月來新高；法人指出，台股錢潮回流，螞蟻搬象股浮上檯面，有利台灣50優質成分股走高，凡股價位階低、產業前景佳及高殖利率可期的公司，都可望獲散戶青睞。

新台幣兌美元匯率4日收28.521元，升值1.47角，創近23年半新高，台股加權指數則大漲155.35點，收14,132.44點，站穩萬四大關，再創歷史新高，周K連5紅。根據統計，包括聯電、南亞科、台達電等12檔個股，股價創下波段新高，11月以來股價已大漲13.4％～60％。

法人分析，股匯雙升、價量齊揚，在資金源源不絕的挹助下，大型權值股股價紛紛動起來。

其中，聯電受惠8吋晶圓代工緊缺效應，股價自11月以來大漲60％，4日更因外資調升目標價至60元，股價強拉至漲停板價47.6元，在台灣50成份股之中，漲勢最為驚人。

除聯電外，記憶體大廠南亞科、電供大廠台達電、被動元件龍頭廠國巨、股后矽力-KY、國內輪胎龍頭廠正新，11月以來股價漲幅也在二成以上，台塑化、日月光投控、台積電、台化、中鋼及南亞，11月以來漲幅皆逾一成。

第一金投顧董事長陳奕光分析，由於熱錢湧入新興市場股市，台股競爭力強、殖利率優，在亞股之中表現最顯強勢。台股站上萬四之後，輕舟已過萬重山，行情有望一波到底，多頭可用之兵，除晶圓雙雄外，面板雙雄、被動雙雄、記憶體雙雄、台塑四寶等，都可留意。

資深證期分析師李全順指出，台積電站上500元，聯發科重回700元多頭軌道，華邦電漲停板價23.7元鎖住至終場，台塑四寶股價亦飆破半年波段新高，盤面上，大牛股飛天戲碼正在上演。

他認為，台灣本波漲破14,000點關卡，靠的是電子股訂單暢旺和零組件的漲價效應，但新台幣走強，將不利企業毛利，明年第一季財報公布，恐將看到因新台幣驟升，所帶來的匯損，建議居高要思危，適時汰弱留強、換股操作。