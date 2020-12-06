新興亞洲股市 明年漲相佳

第四季以來，亞洲新興國家疫情已獲控制，經濟活動逐步重啟，吸引外資回頭，包括：印度、印尼、泰國、菲律賓等地股市，都呈現資金淨流入情形。投信法人指出，在經濟穩步復甦下，企業明年獲利可望繳出20％以上的高成長表現，並帶動新興亞股估值提升行情。

第一金亞洲新興市場基金經理人黃筱雲表示，國際資金回補新興亞股，主要原因有二：一是美元走貶、新興市場貨幣轉強，形成的磁吸效應；二是亞洲多國政府積極管制疫情，新增確診人數已獲控制，及疫苗傳出上市好消息，有利經濟活動重啟，重振投資人信心。

黃筱雲認為，美元走弱將持續引導資金流向亞洲，固然有利股市表現，但更重要的是，經濟基本面復甦，帶來的實質推升動能。

觀察代表景氣動向的製造業PMI指數，亞洲各國正從谷底回升，其中，台灣、印度、越南都維持在景氣榮枯線50之上，而南韓、泰國也回到50以上。在經濟穩步復甦下，分析師預估，新興亞洲企業明年的獲利成長率，將超過兩成以上水準。

群益東協成長基金經理人高浩偉表示，展望後市，東南亞各國央行及財政部仍將運用貨幣政策及財政政策來刺激經濟，經濟將逐漸走出谷底，跌深的循環性行業將有機會反彈。

安本標準投資管理指出，儘管近期市場有所反彈，但亞洲股票的估值仍然處於低位。當中值得關注的領域包括醫療保健、財富管理和保險等細分領域下的高端消費類股；雲端計算和5G等科技服務的應用與普及；以及亞洲不斷增加的城市化和基礎建設需求。

法人指出，受惠於美元轉弱影響，基本面較佳的亞洲股市已經同步受惠，比如亞洲價值股最近的反彈已吸引投資人關注，大陸股市亦再次獲得單週20億美元以上的淨流入，而本波大陸A股的回升，均由過去跌深的價值股主導，大陸上證A股指數更在能源、有色金屬等週期性類股大漲的帶動下，再度挑戰3,400點整數關卡。可見對於亞洲股市，成長股與價值股皆不可偏廢。