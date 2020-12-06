亞太科技股 多頭氣盛

數位化應用和企業數位轉型在今年疫情影響下加速發展，帶動相關科技股無畏疫情強出頭，亞洲科技企業獲利同時也跟著大踩油門。投信法人表示，在新興亞洲各國中，以東北亞的中、台、韓等地的企業獲利增長最為出色，尤其是科技股一枝獨秀。現階段亞股估值合理，又有新技術和旺季題材加持，看好亞洲科技股有望多頭續航不斷電。

摩根太平洋科技基金產品經理張致寧表示，新冠疫情雖於亞洲最早爆發，卻也是最先受到控制而率先穩定的地區，亞洲除了內需回穩，出口需求也隨歐美消費回溫而現春燕，大陸、台灣、南韓等市場新出口訂單PMI指數近幾個月更自谷底全面翻揚，特別是大陸經濟活動已近完全復工且需求重啟，帶動整體亞洲經濟表現超前歐美。

伴隨亞洲經濟重啟，新型態消費商機蓬勃發展，亞洲企業獲利前景也跟著大躍進，其中，大陸、台灣和南韓等三地表現最為吸睛。整體而言，市場認為，疫情相對受控，且領先重啟經濟的新興亞洲，今年雖然受到疫情衝擊，但仍有難得的正成長成績，EPS可望繳出1.4％的正增長，展望來年EPS增長預估更上看24.7％。

以產業來看，亞洲科技股更是當仁不讓。張致寧說明，因疫情引發的居家辦公、消費與線上服務、遊戲等數位經濟運用和企業數位轉型，持續帶動科技需求發燒，另外，5G與AI兩大新興技術和新科技產品上市題材持續發展，也讓先進半導體、記憶體及封裝製程需求不斷成長。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，台灣電子產業供應鏈完整且競爭力強大，台股的科技廠成長動能強勁、深獲外資青睞。展望後市，科技業成長性持續樂觀，Apple新iPhone預售優於預期，供應鏈增加訂單，而NB供應鏈在明年第一季以前成長也無虞，另外，8吋晶圓代工與TFT LCD面板價格已經調漲，而記憶體、被動元件、矽晶圓市場都確認谷底，醞釀漲價。

整體來看，科技股在今年第四季至明年第一季旺季效應仍可期，一旦台股展開反彈行情，科技股仍將是主要領頭羊。在類股操作上，看好5G、miniLED、資料中心供應鏈、高股息殖利率個股等，以及景氣逐季復甦的汽車及車電供應鏈。

旺季效應加持，亞洲科技股第四季表現可期，從歷史資料也可看出第四季亞股旺季效應帶來的暢旺走勢，MSCI亞太科技指數自2000年以來，第四季勝率高達七成，平均漲幅達3.02％，高居各季之冠，延續至隔年第一季上漲機率仍達65％，平均漲幅也有2.8％，意謂投資人第四季佈局亞太科技股，有機會一舉兩得掌握連兩季旺季行情。