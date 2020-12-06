台股新一周展望 法人看好族群出列

台新投顧：指數上看14,300點

台股上周震盪攻堅行情，指數累計上揚265.35點，周漲幅為1.91％。台新投顧研判本周指數將在13,900-14,300點區間震盪，本周看好七大題材類股，包含：IC設計股、DRAM股、Mini Led股、面板股、塑化股、鋼鐵股、水泥股等。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：

1.景氣逐步回升。

2.年底集團作帳行情有利於集團股表現。

3.歐美傳統消費旺季，帶動市場商機。

另台新投顧提醒也要留意三項國內外利空因素：

1.歐美疫情尚未有效獲得控制，不利經濟面表現。

2.年底外資將休長假，資金動能將減弱不利股市表現。

3.短線大盤屢創新高，獲利了結賣壓加重。

日盛投顧看好半導體、PCB等五大題材股

台股上周的周K線連五紅，4日加權指數更攻堅站上萬四關卡，產業別指數方面，以光電類指數上漲7.02％最強勢，貿易百貨類指數下跌1.94％最弱勢。日盛投顧本周看好五大題材類股，包含：半導體股、PCB股、5G股、車用電子股、運動風商機股等，預期本周指數在13,600-14,300點區間震盪。

日盛投顧彙整資訊分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.疫苗開發進度優於預期。

2.新款5G手機陸續問世、滲透率上升。

3.聖誕節購物旺季有利供應鏈出貨以及業績表現。

但日盛投顧也提醒留意三項國內外利空因素：

1.美國紓困案持續卡關難產。

2.川普對中國企業祭出新禁令，後續發展待觀察。

3.新台幣升值使外銷股產生匯損壓力。