萬四後 法人喊進台股新六強

指數續創歷史新高，4日成功突破「萬四」大關，邁向台股新里程碑。市場關注2021年投資方向該如何布局，綜觀目前各家投顧、投信法人對產業展望，以半導體、5G、電動車、伺服器、自行車及航運貨櫃六大族群最具成長共識，齊聲喊進台股「新六強」。

時序即將步入年底，台股2020年來累計漲幅達17.8％，在疫情干擾下仍繳出亮麗成績單，隨著大盤不斷改寫高峰紀錄，新一年度展望成為投資人聚焦重心，市場普遍認為指數仍有高點可期，且因全球經濟逐步復甦，疫苗有望問世帶動下，企業獲利將有顯著成長，搭配資金浪潮助攻，對全年抱持樂觀看法。

選股操作上，投顧法人看好基本面回溫基調不變，半導體、5G、電動車、伺服器、自行車及航運貨櫃六大類股可望扮演2021年多方領頭羊，在產業趨勢正向，以及外資買盤回補的預期心態下，將進一步推升個股本益比，投資價值浮現。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，半導體上游產業預估2021年半導體成長率為9.5%，其中以無線通訊產品、車用產品以及消費性產品為三大主要成長動能。近期台商持續受惠中美科技戰所帶來的轉單效應，將使得8吋晶圓有再漲價的機會。

富邦投顧董事長蕭乾祥指出，美中科技戰火持續延燒，中國大陸為對抗美科技封鎖，在其十四五規畫中，著重半導體、新能源、通訊及航天科技上力求突破。並加速其5G的基礎建設進度，且5G高速寬頻、大規模物聯網及超低延遲可靠網絡三大功能，需要完整5G基礎建設才能完整實現。

蕭乾祥預期，隨著美中兩強爭奪科技主導權，雖然可能導致「一個世界、兩套標準」的美中分流，但在美中各自較勁，加速發展5G等新興科技的政策下，將會有助於科技產業持續進步成長。

玉山投顧分析，雲端數據流量將因5G的普及而呈現加速成長態勢，加上雲端廠商已呈大者恆大的趨勢全球雲端服務商資本支出持續成長，預估2021年全球雲端服務廠商資本支出將擴大至1,000億美元之上，帶動龐大的伺服器布建需求，。

而電動車也因中國大陸十四五政策出台後，正式確立新能源車風向，預估當地2025年新能源車新車銷量將達新車銷量的20 ％；至2025年新能源車的銷售將從100多萬輛成長至400萬輛以上，成長幅度超過300％。

傳產部分，則以電動自行車及航運貨櫃兩大產業展望最受法人看好，姚郁如指出，除歐洲持續建置自行車專用道，大陸對電動自行車需求也突然激增，主要是大陸訂定的新國標嚴格要求電動自行車規格，估計將帶來一波可觀的換車潮。

另外，由於消費習慣轉往電商貨物，看好未來航空貨運持續成長。加上供需狀況持續改善，看好價格反彈力道。

股優於債 電子股主攻

受惠全球景氣復甦、市場貨幣政策依舊寬鬆，且債券利率下檔空間有限，法人預期2021年趨勢仍是「股優於債」，國際資金由債市轉進股市，有機會重回新興亞洲市場，增添台股攻勢氣焰，在半導體產業為首的科技產業成長前景持續看好下，電子股依舊是盤面最強「多頭發動機」。

富邦投顧董事長蕭乾祥指出，目前公債殖利率已接近零息，甚至負利率的低檔環境，固定收益產品的資金投報率已沒有太大提升空間，加上明年景氣確立復甦，預估債券殖利率更難有再大幅下滑空間。

因此，在2021年經濟彈升，市場資金持續寬鬆的環境下，資金有望由債轉股，且從全球經濟復甦、台灣半導體關鍵零組件產業成長，以及資金效應三大面向來看，樂觀看待台科技股明年向上攻堅力道。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，台灣從新冠疫情爆發後，開始逐月下修企業獲利預估，直到6月底才開始轉為上修，其中以科技類股領頭，根據最新公布的第三季財報數字，科技股獲利上修主要由上游產業帶動，呈現強者恆強趨勢。

展望2021年，姚郁如認為，台股基本面良好加上資金充沛等利多，大盤仍有向上空間，類股持續輪動，長期成長趨勢看好的產業仍將扮演多頭領頭羊，看好半導體、伺服器、5G相關等電子族群。