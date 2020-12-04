中芯落難 台兩大族群迎轉單

美國國防部將中國大陸晶圓代工廠將中芯國際納入黑名單，由於中芯手握博通、高通及中國IC設計廠等大廠訂單。法人預期，台積電、聯電及世界先進等晶圓代工廠，加上華邦及旺宏等NOR Flash供應鏈，可望受惠大量轉單潮。

中芯傳出被美國國防部列為黑名單，雖然目前僅被美國國防部禁止採購其生產晶片，不過業界認為，中芯後續更有被美國商務部列入實體清單的風險，可能落入與華為相同處境，無法再取得任何零組件及相關設備，恐怕將使中芯營運全面停擺。

由於目前中芯手握博通、高通及FPC等成熟製程訂單，且包下大量8吋晶圓代工產能，隨著美國對中芯禁令力道逐步加強。供應鏈傳出，高通、博通已經開始尋求非陸系晶圓代工廠替代產能，其中聯電已經順利拿下高通成熟製程訂單，預期將在2021年開始量產出貨，成為受惠晶圓代工廠之一。

不僅如此，蘋果AirPods的NOR Flash主要由兆易創芯供應，法人認為，蘋果將尋找替代供應商，相關訂單可望由華邦電及旺宏搶下。目前華邦電、旺宏已經打入蘋果iPhone 12系列供應鏈，在iPhone 12系列熱銷效應下，兩大記憶體廠NOR Flash出貨力道正維持高檔水準。

據了解，由於目前全球不論12吋及8吋晶圓產能皆逼近滿載水準，且台積電、聯電及世界先進產能至少滿到2021年上半年，因此法人指出，若是博通、高通等IC設計大廠要取得額外產能，僅能透過加價採購模式，才可望搶下晶圓產能，此舉有利於台積電、聯電及世界先進業績再度成長。

在中芯被列入美國國防部黑名單效應下，使晶圓代工、NOR Flash等相關廠商股價開盤後隨即飆漲。其中，聯電以45.30元開出後，股價一路上漲，尾盤順利攻上漲停，收在47.60元價位，創下18年以來新高價位，不過外資逢高調節持股影響下，三大法人一共賣超1,532張。