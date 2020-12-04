萬四不稀奇 五大名師喊萬六

全球資金狂歡派對延燒，配合半導體產業訂單滿載、漲價聲不斷，推升法人圈樂觀預估2021年企業獲利成長二成以上，有了基本面撐腰，五大投顧專家一致看好台股長線多頭格局，指數高點紛紛上修至萬五、甚至萬六。

短線來看，台股下周可能面臨11月來漲幅已大的壓力，若融資暴增、技術面乖離過大，或是量縮使指數無法攻堅，則短期有可能在萬四高檔整理。

康和證券投資總監廖繼弘分析，從季線觀察，台股10,256點、10,393點、9,859點及10,014點連成的一條萬點線，與2001年低點3,411點及2008年的低點3,955點，形成超級大W底，台股後市相當可觀，由於行情相當火爆，並由半導體等重量級權值股帶領，預計2021年最高將會攻萬六。

台股4日一躍而過萬四，廖繼弘說，台股在周與月KD都呈超級強勢狀態，不過，為了台股多頭能更長久、2021年仰攻萬六打算，先於14,000點區間震盪，讓資金健康輪動，並非壞事。

凱基投顧董事長朱晏民指出，預估明年上市櫃企業獲利成長至少二成，這波台股大漲，兼具基本面與資金面題材，晶圓代工與面板報價上漲後，明年第一季矽晶圓、第二季記憶體漲價將接棒，目前市場多頭氛圍濃厚，即使短線拉回，幅度也不會太大。

華南投顧董事長儲祥生強調，台股在資金行情推升下，漲勢超乎市場預期，目前行情已顛覆過去判斷，各方人馬全都衝到股市，「資金多到爆」，多頭種子點燃後，行情不容易馬上下來，電子漲幅也可能輪動至跌深的傳產股。

另外，群益投顧董事長蔡明彥認為，晶圓雙雄大漲後，要留意是否乖離過大，台積電17日除息2.5元或有除息前行情，若未來電子股拉回，資金可能輪動至塑化及鋼鐵股等營運轉佳的傳產股。

近日融資餘額大增，成為多位法人觀察盤勢變化的指標之一，台新投顧副總黃文清認為，融資餘額近一個多月大增百億元，盤勢比預期還強，短線或許會有機會再攻，但提醒投資人隨時都要有所警戒，手腳要快。