台股攻克「萬四」 寫七大驚奇

晶圓雙雄領軍， 資金瘋狗浪推升大盤猛漲

股匯雙漲再現！外資4日翻多台股買超146.83億元，資金瘋狗浪推升台股猛漲，權王台積電站上500元、市值突破13兆元，攜手強勢收漲停、市值躋身第八大的聯電，晶圓雙雄以耀眼新紀錄力挺，助台股寫下七大驚奇。

加權指數4日以14,132點作收、大漲155點，連帶地，周線連五紅、大漲265點，周量更爆出1.521兆元的歷史單周新高，出現價量齊揚榮景。

康和證券投資總監廖繼弘表示，台股11～12月上演「快牛行情」，11月大漲1,176.55點、漲幅9.38％後，12月才短短四個日就大漲409.55點，漲幅2.98％，平均一天漲百點起跳，漲勢相當驚人。

台股驚人強漲，亦寫下七大驚奇：一、加權指數收盤首度站上萬四、市值衝上43兆元，同創新高；二、寶島股價指數站上1.6萬點刷新高；三、半導體類股周成交值占比寫下38.74％新高；四、台積電股價站500元、市值飆至13兆元，同創新高；五、周成交值1.521兆元，創歷史單周新高；六、今年來成交值44.99兆元，已創歷年新高；七、今年來成交量周轉率109.51％、10年來新高。

廖繼弘說，台股12月漲勢除了靠台積電推動外，晶圓代工二哥聯電整理結束後，11月中下旬漲勢再起，緊接著由矽晶圓大廠環球晶啟動超大併購案，多頭資金熱鬧不已，環球晶、中美晶等領漲，記憶體及面板等「雙D」產業更是接棒大漲演出，本周熱門股「天天漲、漲不停」。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄也表示，台股攻上萬四除了資金行情外，半導體大廠訂單滿載、功不可沒，雖然短進短出資金使籌碼面較為凌亂，但因明年上半年科技股展望依然樂觀，且在明年第一季底的2020年年報公布前，存在財報空窗期，各類股仍有資金與新年行情可期。

特別的是，最大權值股台積電受外資圈齊喊多帶動，4日收盤站上500元，收503元，市值達13.04兆元，寫下歷史一頁，於全球企業市值排名為第11名，下周若續漲，蓄勢挑戰市值前十強。晶圓代工雙雄之一的聯電本周市值接連擠下南亞與台塑，4日市值達5,913億元、居第八大，直逼6,000億元大關，下周將挑戰國泰金的第七大市值地位。