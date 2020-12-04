15檔飆高音 年終派對壓軸

多頭火爆！友達、華邦電、正新等價量齊揚，後市有看頭…

在台積電坐上500元關卡寶座帶動下，台股4日價量齊揚，萬四大關輕鬆跨過，法人認為，在熱錢助攻下，宜挑選股價、成交量本周同步上揚，並具技術面與籌碼優勢個股，包括友達、群創、彩晶等15檔，衝刺年終紅包行情。

永豐投顧總經理李學詩認為，美股頻創高、費城半導體攻勢更是凌厲，台股由晶圓代工雙雄台積電、聯電領銜，「雙D」股的華邦電、旺宏、友達、群創等上緊發條，搭配矽晶圓族群助威，推升周線上漲265.35點，漲幅1.91％，周線連五紅強勢演出，建議投資人把握年終作帳與作夢行情。

法人建議可挑選股價、成交量本周同步上揚、技術與籌碼面均優的個股，包括友達、群創、彩晶、華邦電、旺宏、大成鋼、合晶、中環、南亞科、日月光投控、南茂、精成科、至上、正新、中美晶等15檔。

其中，友達、群創、彩晶因面板市況緊俏，加以需求延續至2021年上半年、產能接近滿載、報價維持高檔等利多匯集，一舉撕掉「慘業」標籤，本周躍居法人、投資人與當沖客追逐標的，股價創波段高點。李學詩強調，投資人要抓住本波行情，應以強勢股為優先布局考量，研判壓回整理就是好買點。

第一金投顧董事長陳奕光則表示，「雙D」中的記憶體產業本周也來助攻台股衝鋒，行情進入「只要有利多、市場就買單」情況，作夢行情催化得濃烈。

例如，力積電董事長黃崇仁、鈺創董事長盧超群近期均釋出樂觀訊息，集邦科技調查報價釋出利基型記憶體漲到2021年第一季訊息，靠著科技業大老們樂觀看法搭配報價走揚，記憶體個股本周價量齊揚，華邦電、旺宏、南亞科漲幅全達雙位數。

非科技產業方面，正新為國內老字號輪胎大廠，今年前三季車市因疫情干擾衰退，隨疫情影響逐漸淡化，由大陸帶領全球汽車產業復甦，輪胎也啟動調漲產品價格攻勢，正新直接受惠。

大成鋼的利多為美國商務部祭出反傾銷措施，有利於鋁價表現，市場預期國際不鏽鋼價與鋁價可續揚，大成鋼營運將撥雲見日，第四季將轉盈，法人頻頻追買，本周亦大漲超過一成。