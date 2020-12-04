12月04日一分鐘強弱勢股

12月04日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

友達

(2409)

10.00

面板需求增加，訂單能見度已達明年上半年，報價看漲

智原

(3035)

9.99

記憶體編譯器獲多家OLED驅動器IC廠採用，可望挹注後市營運

華邦電

(2344)

9.98

產業面利多續熱，公司高層加碼買進持股，增添想像空間

矽統

(2363)

9.94

持股2.85億股的聯電飆漲，預期將有可觀的投資收益認列

聯電

(2303)

9.93

8吋矽晶圓供不應求，大廠卡位產能，訂單達明年第三季

愛山

林(2540)

9.87

新台幣4日狂升1.47角，最低來到28.25元，營建股點火走強

鈺創

(5351)

9.85

半導體漲價效應向外擴及利基型記憶體，報價領先調漲

撼訊

(6150)

9.85

機構投資人持幣信心增加，比特幣再度站回1.9萬美元關卡

凌陽

(2401)

9.46

車用影音娛樂系統獲中系品牌車廠採用，切入前裝市場

群創

(3481)

9.28

受惠遠距商機延續，法人預期2021年面板需求可望維持高檔

製表：柯宗沅

12月04日一分鐘弱勢股

公司 跌幅(%) 弱勢原因

連展投控

(3710)

 9.95

自結今年前10個月合併稅前損益達8,773萬元，股價重摔

晶心科

(6533)

 9.87 遭證交所打入分盤交易，股價高檔盤整後，4日跌破10日均線

御頂

(3522)

 9.83

轉機題材告段落，衝高回落，終場仍高掛近6千張委賣單

系統電

(5309)

 9.11 4日公布自結10月每股虧損0.04元，回測5日均線

再生-KY

(1337)

 8.62 外資高檔獲利入袋，連2日賣超，11月底以來漲幅盡數回吐

淘帝-KY

(2929)

 7.69 4位高層相繼辭職，明年元月進行全面改選，市場觀望

晶碩

(6491)

 6.91 受惠大陸雙11帶動，11月營收年增54％，但利多暫告段落

立積

(4968)

 6.56

11月營收高達5.53億元，年增1.05倍，卻因利多出盡股價回跌

晶相光

(3530)

 5.93

儘管三大法人積極加碼，不敵分盤交易影響，量能縮減

新鉅科

(3630)

5.80

11月漲幅高達54％，短線過熱疑慮漸增，4日再度失守年線

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組