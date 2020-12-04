12月04日一分鐘強弱勢股
12月04日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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友達
(2409)
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10.00
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面板需求增加，訂單能見度已達明年上半年，報價看漲
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智原
(3035)
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9.99
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記憶體編譯器獲多家OLED驅動器IC廠採用，可望挹注後市營運
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華邦電
(2344)
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9.98
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產業面利多續熱，公司高層加碼買進持股，增添想像空間
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矽統
(2363)
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9.94
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持股2.85億股的聯電飆漲，預期將有可觀的投資收益認列
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聯電
(2303)
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9.93
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8吋矽晶圓供不應求，大廠卡位產能，訂單達明年第三季
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愛山
林(2540)
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9.87
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新台幣4日狂升1.47角，最低來到28.25元，營建股點火走強
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鈺創
(5351)
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9.85
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半導體漲價效應向外擴及利基型記憶體，報價領先調漲
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撼訊
(6150)
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9.85
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機構投資人持幣信心增加，比特幣再度站回1.9萬美元關卡
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凌陽
(2401)
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9.46
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車用影音娛樂系統獲中系品牌車廠採用，切入前裝市場
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群創
(3481)
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9.28
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受惠遠距商機延續，法人預期2021年面板需求可望維持高檔
製表：柯宗沅
12月04日一分鐘弱勢股
|公司
|跌幅(%)
|弱勢原因
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連展投控
(3710)
|9.95
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自結今年前10個月合併稅前損益達8,773萬元，股價重摔
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晶心科
(6533)
|9.87
|遭證交所打入分盤交易，股價高檔盤整後，4日跌破10日均線
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御頂
(3522)
|9.83
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轉機題材告段落，衝高回落，終場仍高掛近6千張委賣單
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系統電
(5309)
|9.11
|4日公布自結10月每股虧損0.04元，回測5日均線
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再生-KY
(1337)
|8.62
|外資高檔獲利入袋，連2日賣超，11月底以來漲幅盡數回吐
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淘帝-KY
(2929)
|7.69
|4位高層相繼辭職，明年元月進行全面改選，市場觀望
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晶碩
(6491)
|6.91
|受惠大陸雙11帶動，11月營收年增54％，但利多暫告段落
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立積
(4968)
|6.56
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11月營收高達5.53億元，年增1.05倍，卻因利多出盡股價回跌
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晶相光
(3530)
|5.93
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儘管三大法人積極加碼，不敵分盤交易影響，量能縮減
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新鉅科
(3630)
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5.80
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11月漲幅高達54％，短線過熱疑慮漸增，4日再度失守年線
製表：柯宗沅
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