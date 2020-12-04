外資買超146億 台股喜登萬四 周線連5紅

《盤後解析》熱錢簇擁「萬四」如意 周線連5紅

美股周四漲跌互見，台股周五熱錢效應持續，在權值股及中小型股同步點火下，加權指數開漲33.08點、價量齊揚站上「萬四」，最高大漲172.47點、再創14149.56點新高。櫃買指數開高後漲勢雖相對溫吞，開高後亦維持穩健漲勢，最高上漲1.08點、創180.89點新高。

終場加權指數大漲155.35點、收於14132.44點，再創收盤新高，成交量放大至2869.67億元，本周大漲265.35點、周線連5紅。櫃買指數終場上漲0.5點、收於180.31點，亦創收盤新高，成交量萎縮至664.48億元，本周上漲5.07點、周線連3紅。

觀察盤面各類股表現，以玻陶股大漲5.48％領攻、電器電纜股勁揚3.86％居次，成交量最大的電子、汽車、塑膠股齊揚逾1％，鋼鐵及橡膠股亦漲近1％、金融股穩揚0.65％。航運股下跌0.85％、觀光股小跌0.31％、紡纖股小跌0.05％，表現相對較弱。

權值股今日普揚主攻，由聯電(2303)強攻漲停領軍、台達電(2308)勁揚4.22％居次，台塑化(6505)及日月光投控(3711)齊揚逾2％，南亞(1303)及富邦金(2881)漲逾1.5％，台積電(2330)及鴻海(2317)穩揚逾1％，股王大立光(3008)上漲0.73％，擔當穩盤要角。

分析師指出，台股近期經橫盤整理後守穩各期均線，短線維持偏多創高態勢，搭配類股維持良性輪動，整體盤勢仍有助多方表現。且近日美元指數跌至2年半低點，顯示資金暢旺狀況可望持續，後續需密切留意美元指數走勢，將左右全球股市動向。

分析師認為，隨著時序邁入12月的集團作帳旺季、搭配全球資金寬鬆，可望持續推升台股多方走勢，可望維持13800～14200點區間強勢整理格局。操作上短線可留意資金進駐且題材熱絡的半導體相關、關鍵電子零組件及5G商機等族群，減碼法人調節、技術面偏弱股。

（時報資訊 林資傑）

三大法人買超台股127.39億元

台股今天漲155.35點，收在14132.44點，成交值新台幣2869.66億元。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商賣超，合計買超新台幣127.39億元。

自營商賣超12.52億元，投信賣超6.91億元，外資及陸資買超146.82億元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，12月本來就是台股多頭最好的時間點，平均漲幅達5成，今年又有疫苗利多，等到疫苗注射後，明年全球景氣應會有好轉跡象。

在這個架構下，台股多頭格局不變，有望持續震盪創高，短線只要價量不要出現太大變化，後續指數仍有創高機會。

（中央社）

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