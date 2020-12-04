主力群搶錢 ！21檔大放光芒

台股今（4日）加權股價指數收盤報14,132.44點，漲155.35點，漲幅1.11％，成交量為2,869.67億。

據業內初步統計，上市、櫃股票計友達、智原、金穎生技、東碩等21檔強勢漲停板，表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅7％以上的有19檔，前10名皆漲停為友達（2409）、智原（3035）、華晶科（3059）、華邦電（2344）、矽統（2363）、科風（3043）、聯電（2303）、愛山林（2540）、麗臺（2465）、阿瘦（8443）。

今日有10檔超過5％跌幅，跌幅前10名晶心科（6533）、怡華（1456），以上2檔為跌停，另有天瀚（6225） 、再生-KY（1337）、淘帝-KY（2929）、億麗（2443）、佳和（1449）、晶碩（6491）、立積（4968）、晶相光（3530）。

上市成交量前10名個股有群創（3481）、聯電（2303）、友達（2409）、彩晶（6116）、華邦電（2344）、旺宏（2337）、華航（2610）、長榮（2603）、大成鋼（2027）、矽統（2363）。

上櫃有18檔7％以上漲幅，其中前11名都是漲停為金穎生技（1796）、東碩（3272）、保銳（8093）、久陽（5011）、福華（8085）、鈺創（5351）、撼訊（6150）、笙泉（3122）、位速（3508）、亞矽（6113）、致和證（5864）。

今日上櫃有12檔股票有5％以上的大跌，前10檔元炬（3089）、連展投控（3710）、欣大健康（4198），以上3檔為跌停，另有御頂（3522）、萬旭（6134）、系統電（5309）、凱鈺（5468）、元隆（6287）、新鉅科（3630）、百徽（6259）。

上櫃成交量前10名為合晶（6182）、威剛（3260）、中美晶（5483）、頎邦（6147）、精材（3374）、富喬（1815）、系統電（5309）、漢磊（3707）、元太（8069）、鈺創（5351）。

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