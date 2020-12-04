半導體三雄揪面板雙虎助攻 台股再破天花板

台股再衝破天花板 面板雙虎氣勢如虹

台股4日再以14,010.17點開出，上漲逾30點，盤中持續創高，突破14,050點，最高於約10點半左右，一度攻上14,120.28點。面板股經僅僅一日的休息後，4日再度衝鋒，面板雙虎群創（3481）、友達（2409）盤中漲幅皆逾8％。

近期市場大尺寸電視面板、中小尺寸車用及IT面板報價持續走揚，在韓廠退出、大陸政策補貼趨緩，且需求提升下，供需恢復健康，面板業者產能全面滿載。友達近期獲三大法人連12日大舉敲進485,715張，股價4日盤中一度又觸及漲停，午盤漲幅9.29％，股價連五紅；群創則是3日獲法人單日買超46,561張，股價上漲8.02％，達12.8元，再創逾兩年半來新高；彩晶亦上漲5.68％，突破12元大關，攻上12.1元，面板三虎強勢表態。

（工商時報 鄭郁平）

半導體三雄強攻 加權指數一度攻上14,100點新高

半導體三雄4日齊發威，聯電（2303）一早攻上46元關卡之上，昨日遭外資法人賣超調節的台積電（2330）及聯發科（2454），也同步站穩500元及700元關卡，推升上市半導體類股指數大漲1％以上，指數最高來到336.98點，續改寫歷史新高，在半導體類股大漲助攻下，台股加權指數一度站上14,100點。

在外資機構法人點火特定個股、內資法人買盤持續進駐，以及散戶大舉進場等多方資金買盤充沛下，12月4個交易日來，台股指數看回不回，指數一路創歷史新高，到約11點半時，成交值已達1,800多億元，市場估計今天成交值仍有2,800億元的量能，呈現價量長紅走勢，也推升12月來再漲約2.7～2.8％。

（工商時報 呂淑美）