電子族群大風吹 電動車、5G成股市飆仔

美國救市政策效應遞減，民眾口袋開始變淺，今年受惠宅經濟商機銷售火爆的消費性電子，2021年恐難延續熱潮，取而代之將會是由政府財政支出所帶動的屬於基礎建設非消費性電子剛性需求。隨著相關供應鏈營運出現此消彼長的變化，市場資金勢必也會隨之移動，盤面主流股大風吹將是可預期的發展。

拜川普1,200美元經濟刺激支票、高於原本薪資的總失業補助金及投資所得(金融資產全面上漲)所賜，美國民眾今年個人可支配所得創下歷史新高，消費力也大幅提升。

根據美國商務部公布的資料顯示，美國民眾的消費支出已連續六個月成長，十月個人消費支出月增0.5％，優於預期的0.4％預估值。

今年黑色星期五同樣見到消費力成長的情況，Adobe Analytics數據顯示黑色星期五線上銷售達90億美元，年增21.6％。

不過，因目前正值美國總統政黨輪替、政權轉移期間，若二次爆發的疫情再次衝擊經濟，又無法實施各項財政支出新政，加上政府加碼的失業救濟金也將到期，美國消費力恐有由盛轉衰的風險。

可支配所得逐步下降

根據路透社分析，截至11月7日，共有1,370萬人通過「關懷法案」相關計劃領取失業救濟金，這些計劃將於12月31日到期，隱含不少家庭在聖誕假期後收入將會大幅減少，弱化負擔房租、雜貨及其他生活必需品等開支能力。

隨著各項補貼結束，美國個人可支配所得年增率已從今年四月高峰的16.7％，持續降至十月的5％，美國民眾儲蓄率也從今年四月高峰的33.7％，持續降至十月的13.6％。預期失業救濟金到期後，可支配所得年增率及儲蓄率恐將會進一步下滑，對未來潛在消費力將產生一定的影響。

因此，可以發現美國零售聯合會(NRF)及Prosper Insights & Analytics假期消費調查已出現敗象，感恩節到網購星期一的五天內，美國民眾平均消費支出不到312美元(含線上及線下消費)，年減14％，低於預期的3.6～5.2％。

更弔詭的是，美國政府貨幣及財政政策雙管齊下救市，美國飢餓人口仍逆勢飆高，顯示資源未真正流向需要的人。

美國人口普查局報告顯示，截至11月9日有12％的美國人表示他們缺乏足夠的食物，有孩子的家庭中，此數據更高達16％。飢荒最嚴重的大休斯敦地區約七百萬人口中，超過20％的成年人正在挨餓，在有孩子的家庭中的比例更高達30％。

吃不飽的美國人變多 無限QE讓窮人變更窮

美國人口普查局數據同時顯示，目前吃不飽飯的美國人口已達新高，近2,600萬成年人缺乏足夠的食物。

與之對比的是有錢人變得更有錢，根據智庫政策研究所的報告支出，在今年三月至十一月期間，美國億萬富豪的總財富增加了近一兆美元。

另根據彭博社的富豪指數指數追蹤，今年截至十一月初五百位富豪財富共增加了1.2兆美元。凸顯聯準會實施無限QE，只是讓窮人成為財富被分配的一群人，導致貧富差距更擴大。

為修正此問題，拜登政府未來救市方向由貨幣政策(QE)轉向財政政策(補貼、基礎建設)應是可預期的發展。

美國為全球電子產品主要消費市場，民眾消費力與台灣電子產品及元件的外銷接單及出口表現息息相關。

圖/美國飢餓人口

美國消費力牽動台灣出口表現

若把資通訊、電子零組件兩項排除，台灣今年前十月的出口年增率就轉為衰退10.1％，以新台幣計價後衰退幅度擴大至13.8％，可見電子產品銷售榮枯對台灣經濟有多重要。

美國商務部所公布的十月零售銷售數據，月增0.3％，低於市場預期的0.5％，月增幅創六個月以來新低，顯示美國可支配所得增加所帶動的消費力增加效應已遞減。

其中，電子產品的零售銷售更是九月及十月連兩月出現年減的情況，是否代表疫情所引發的宅經濟銷售熱潮已消退？將是偏好電子族群的投資人必須持續追蹤的數據。

美國民眾可支配所得減少的趨勢，加上今年已提前消費的NB、平板、電視及遊戲機等消費性電子，在銷售基期墊高下，出貨成長動能能否延續至2021年，將會打上一個大問號。

注意消費性電子庫存調整風險

若進一步考量非華為品牌覬覦華為被制裁所流失的各產品市占，積極搶購各式元件儲備糧草。

如今禁令鬆綁，供應商陸續取得供貨華為許可，這些超額備貨訂單將成未來庫存調整的來源，對消費性電子供應鏈來說，並非是個利多，投資人在操作上宜降低相關的持股比重。

相對地，在未來拜登政府從貨幣政策轉向財政政策的轉換過程中，將為與基礎建設相關的電子設備及其元件帶來剛性需求，完全不受民眾可支配所得變化而影響，相關非消費電子供應鏈就會迎來新增的訂單需求利多。

可先留意僅需行政命令就可優先執行的政策，例如每年透過五千億美元經常性支出來推動100％乾淨能源及零排放車輛，投資二百億美元於鄉村寬頻基礎建設。

美國新政聚焦電動車 5G剛性需求台廠也有機會

其中，電動車及電池產業被市場視為拜登當選後的最大政策受惠者，屬於電動車基礎建設的致茂(2360)、中探針(6217)及健和興(3003)等台灣充電樁供應鏈，以及打造電動車平台的鴻海(2317)，均有望搭上政策商機列車。

美國政府為了加速已落後5G建設，對Open RAN(開放式虛擬化無線存取網路)及虛擬化網絡技術的興趣與日俱增，做為替代華為設備的選項。十一月眾議院已通過電信法案，將透過美國國家電信和信息管理局(NTIA)提供7.5億美元的撥款，以支持在全美範圍內Open RAN的部署及使用。

美國電信龍頭AT&T已在達拉斯佈建Open RAN並進入商轉階段，另一家電信商Verizon除了部分採用傳統RAN設備外，也正在測試Open RAN技術。參與台美(思科)合作的5G開放網路驗測平台智邦(2345)、智易(3596)及啟碁(6285)等台灣網通廠，有望藉由美大廠打通關，通吃中國以外的5G佈建商機。

中國「十四五」計劃 物聯網爆發成長期

在中國政策的剛性需求方面，網路與物聯網線上線下融合對生產生活方式的改革，為「十四五」計畫帶動國民經濟發展的引擎式新增長點。十三五以來中國物聯網市場規模截止到2018年已達1.15兆元人民幣，預估今年有機會突破2兆元人民幣。

隨著中國開始全面部署5G，新型基礎建設全面啟動，物聯網產業將進入爆發成長期，對瑞昱(2379)、聯傑(3094)、譁裕(3419)等台灣物聯網供應鏈營運將有正面的挹注。

（高適）

文章來源：理財周刊