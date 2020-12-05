高股息ETF誰不愛！不敗教主示警2大問題

2020台北金融博覽會在11/28(六)進入第二天，中國信託投信與有「不敗教主」之稱的陳重銘，在金博會論壇上分享投資ETF幾項重要觀念，其中以近期深受市場喜愛的高股息ETF來說，陳重銘提醒一定要留意兩大常被忽略的問題。

談起ETF投資，陳重銘認為非常適合一般散戶，而為何他會這樣主張，他邀請現場聽眾一起檢視以下問題，包括：你付得起昂貴軟體費用或加入投顧嗎？你能跟巴菲特一樣，每天讀500頁財報嗎？你找得到別人不知道的資訊，或有比專家聰明嗎？如果這些答案都是否定的，其實比較起投資個股更適合投資ETF。

陳重銘分析，投資是為了希望以後有錢能做自己喜歡的事，但如果為了買個股，需要花更多金錢跟時間來研究，反而本末倒置，若投資指數則可省下時間，過自己想要的生活。

他同時也提到其它投資ETF的四項優勢，第一，可用低成本方式追蹤指數，追求與市場一致的報酬；第二，可省掉高費用、股票周轉、稅務、挑選經理人等成本；第三、可掌握自己的投資，不用煩惱經理人選了哪些股票；第四，可專注在思考決策上面，不用研究個股。

不過，對於近期風靡市場的高股息ETF，曾任公務員的陳重銘比喻就好像公務員一樣，「儘管收入穩定，但缺點是沒有成長性，薪水要從7萬變17萬根本不可能。」言下之意就是儘管高股息ETF能穩定配息給你，但卻沒有成長，難賺價差且可能因為被課到所得稅或二代健保費用。

陳重銘分析，不配息的ETF就是把股票配的息放到ETF淨值裡去，讓資金再去成長，「這樣很好啊，可以賺價差、一毛稅都不用繳。」

陳重銘的另一大重點則著眼「分散投資」，若投資人手上全是台股高股息ETF，風險會太高，因此他的策略就是把一些放台灣、一些放中國，不會把全部資金都放在台股高股息ETF，陳重銘說：「中國企業賺很多錢，如果手中只有台股部位，就一毛都賺不到，應該做一下分散，台灣好、中國也好、美國也不錯。」

他同時跟大家分享自己的一套「傻瓜投資術」，平時定期定額中信中國50 ETF（00752），遇到市場拉回的時候則逢低加碼中信中國50正2 ETF（00753L），像是2019年經歷中美貿易戰、香港反送中，以及2020年新冠肺炎疫情，再次提供了買進時機。

對於投資人為何不應該錯過中國市場的投資機會，中信中國50（00752）經理人葉松炫分享：「我剛畢業在當研究員時，都在研究西方買氣旺不旺，以判斷股票可否買，但現在連西方研調單位都要研究中國農曆年買氣旺不旺。」時下市場投資風向球已不可同日而語。

不過，葉松炫也建議部分中國指數，像是：富時A50、上証50、上証180、滬深300等，都是所謂的「酒金」（酒精、金融）成分股，但真正充滿爆發力、有吸引力的產業還是科技產業，建議以科技業為投資重心較佳。

投資人要避免買到成長動力不夠的產業，葉松炫建議可買陸股版的0050，因為個股市值愈高，就能擠進ETF成分股，且買ETF不用擔心個股營運風險，可以永遠維持最強50檔持股。

（林韋伶）

文章來源：今周刊

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