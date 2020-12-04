3駕馬車帶動 鈺創股價奔漲停

鈺創（5351）展望2021年，董事長盧超群釋出樂觀訊息，今年儘管碰上疫情，明年初的CES（消費電子大展）將以線上呈現，鈺創首度被規畫在XR展區，將大秀鈺太2021年三大主軸，即3D感測識別、小型DRAM/RPC DRAM，以及USB4.0，今股價挾台股在登新高之勢，早盤即攻上22.3元漲停鎖住，站回5日線。

鈺創今年在DRAM產品上，主攻尺寸小、速度快與低功耗等特色，盧超群也透露目前市場拓展表現不錯，除打進智慧音箱與掃地機器人等應用市場，並成功切入汽車與工業市場，將為明年營運注入動能。

USB4.0目前為半導體兵家必爭之地，鈺創旗下USB4規格的Type-C E-Marker傳輸線控制晶片與轉投資鈺立微電子的3D立體影像辨識攝影模組目前進展順利，已獲美商貿聯等國內外8家廠商導入應用於USB4線材，並都通過USB4線材認證。

另外，3D感測部分，鈺創旗下鈺立微電子的3D立體影像辨識攝影模組已經和掃地機器人客戶合作。

面對全球颳起晶圓產能大缺，鈺創則傾向提升附加價值，儘管拿到較少量的晶圓，但會發會最大銷應，並和歐美大廠合作，朝異質整合發展。

（時報資訊 王逸芯）