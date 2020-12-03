12/4盤前掃描》轉機做夢股當道 14檔大發威
時序進入12月，對全球基金經理人、股市操盤手而言等同2021年的序幕已拉開，布局新黑馬股、加碼、換股都在這一個月進行，造就台股近期轉機股當道，資金啟動了今年底到明年第一季的作夢行情，今年低基期且2021年營運動能具有想像空間的個股更是特別讓人「魂牽夢縈 」。
工商時報為您精選今日不得不知的國內外要聞，讓您在開盤前掌握先驅。
作夢行情發威 轉機股當道
今年營運動能疲弱個股因股價位階偏低，籌碼乾淨，再加上2021年營運有成長性的潛在想像空間，此時對法人而言卡位布局時機正好…閱讀全文
擠下南亞 聯電市值登第九大
台積電是最高階技術領先者，而聯電則是高階的下一檔，市場明確區隔，目前市場也是站在聯電這一邊，持續看好聯電未來營運，股價續看多…閱讀全文
台積＋聯電 台股雙靠山
里昂證券甫提出台股還能再衝高的樂觀論點，擬定長線擁抱績優股、短線並重防禦股策略，尤看好國內外熱錢充沛的加乘效果…閱讀全文
5G產業商機夯 光通訊逆勢發光
5G基地台因高頻特性導致傳輸範圍有限，需更多基地台以滿足通訊品質。市場預期，5G基地台數將較4G多出3～4倍，其中光通訊元件、光纖需求數量亦將大增…閱讀全文
創新板、戰略新板 明年Q3催生獨角獸
這次創新板的亮點，除了不用獲利門檻外，特別針對生技業，給予市值不低於30億元、有15個月營運資金、通過第一階段臨床實驗的掛牌標準…閱讀全文
台達電核酸檢測系統 問世
台達電旗下全資子公司達爾生技宣布，針對COVID-19病毒推出PCR檢測儀「達基全自動核酸檢測系統」，預計今年底、明年第一季間將陸續通過日本、歐洲、美國等國主管機關的認證…閱讀全文
頎邦：驅動IC封測產能滿載
頎邦董事長吳非艱指出，目前驅動IC封測產能全面滿載，產能供給預計至少缺到2021年上半年底，若美元持續走貶將會評估再調漲價格…閱讀全文
美股︱疫苗供應出狀況 三大指數漲跌互見
美國新一輪財政刺激方案露出一絲曙光，帶動美國股市周四開盤走高，道瓊工業指數盤中一度重回3萬點關卡，不過收盤前傳出輝瑞疫苗生產出現狀況，拖累三大指數回落…閱讀全文