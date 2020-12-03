聯電獲利登峰造極 外資喊新天價60元

研究機構Aletheia資本指出，聯電（2303）與美國司法部達成和解後，更能專注在其基本面改善之上，強調美好時光才剛開始（The night is still young），初次納入研究範圍，給予「買進」投資評等，推測合理股價超越各外資券商，居市場最高的60元。

外資研究機構Aletheia認為，聯電的產能近乎滿載，近期很可能提升8吋晶圓客戶的產品組合比重，並於2021年上半年再啟動新一輪漲價。其次，28奈米製程在過去幾年中，可說是需求表現最差的製程，但這個情況出現極大翻轉，目前聯電28奈米製程產能利用率高於90％，部分製程的能見度甚至拉長到6～12個月。

折舊費用上，聯電資本支出於2016年達到28億美元高峰後，2018～2020年間已顯著下滑到5～10億美元，Aletheia研判，聯電將會延續其有紀律的資本支出政策，折舊費用將從2020年的16億美元下滑到2021、2022年的15與13億美元，有助整體毛利率於2022年上半年上升為三成以上，自由現金流收益率也將從目前的8～10％，逐步增長為13％。

研究機構估算，聯電2020年每股純益1.88元，較2019年倍增後，2021～2023年每股純益更將分別進步為2.09、2.84與3.59元，連年繳出雙位數增幅。

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