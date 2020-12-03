康友全面改選7席董事 力拚重新上市

康友-KY（6452）3日舉行股東臨時會，順利改選7席董事，新團隊表示，擬向失聯的董事長黃文烈等前經營層、勤業眾信求償。由於目前尚有印尼帝斯生技與中國六安華源製藥等資產，在總資產大於負債下，將力拚重新掛牌上市。

籠罩掏空疑雲的康友，3日舉行的股臨會，出席比率59.3％，順利改選趙永泰（原為康友獨董）、陳民郎、建智會計師、協益鋼鐵代表人廖述忠及安心律師、協益鋼鐵代表人許哲嘉4名董事；另外，3名獨董為中投物資中心總經理楊孟翰、正誠律師黃翎芳及曾擔任桓鼎公司董事唐後隆。

康友現任發言人陳民郎表示，由於黃文烈仍擔任公司董座、沒有提出辭呈，在公司負責人未親自簽財務報表等資料下，營運難以繼續，因此必須透過股臨會先解除競業禁止案，全面改選董事及選出新任董事長，才能進行後續的法律程序，加速求償進度和恢復上市交易。

陳民郎表示，康友旗下尚有印尼帝斯生技與中國六安華源製藥等資產。專攻動物疫苗生產的印尼帝斯，是康友與哈爾濱獸醫研究所旗下維科生物合資，由哈爾濱獸醫研究所提供技術、原料等。

陳民郎說，帝斯占地約有2萬坪，康友佔有帝斯7成股權，未來新團隊接手後，僅需處理產品行銷與銷售，因此仍有經營價值。

六安華源新舊廠房合計約1萬多坪，主要聚焦在大輸液、原料藥等，由於新團隊沒有相關專業背景人才，加上六安華源已關閉廠商，後續要如何處理，還在討論中。

陳民郎表示，康友目前公司負債約12億元，據初步資產調查，總資產大於負債，因此，新團隊預計下周一、二召開董事會，選出新任董事長後，除了擬向黃文烈等過去公司經營層提告外，也會向主管機關提出延後半年至一年申報財報，且會回溯過去財報真實性，若財報順利繳交，公司股票有望重新掛牌。

延伸閱讀

康友炒股案 「豐銀吳」300萬交保限制出境

康友案 金管會提六點說明