12月03日一分鐘強弱勢股

12月03日一分鐘強勢股

公司

漲幅（％）

強勢原因

萬旭（6134）

10

網通、車用、醫療產品需求延續，明年營運動能可望成長

晶碩（6491）

10

雙11購物節拉貨挹注，11月營收衝上5億元大關，再締新猷

商丞（8277）

9.99

市場買盤積極湧入記憶體族群，低價股相對具表現，股價連四紅

明泰（3380）

9.97

佳世達拉升持股至42.8％，11月營收35.3億元，創歷史單月新高

合晶（6182）

9.95

半導體矽晶圓市況好轉、車市復甦，明年營收成長可望達30％

英濟（3294）

9.91

耳機及智慧音箱需求強勁、跨足機電設計，前三季已近損益兩平

太極（4934）

9.89

太陽能族群強勢，股價一舉突破均線糾結，漲破30元大關

系統電（5309）

8.28

綠電題材抗跌，股價經近一個月整理後突破均線糾結、連三紅

金可-KY（8406）

7.67

雙11業績傳捷報，天貓雙品牌旗艦店營收拉升，第四季可望續強

同欣電（6271）

7.61

車市回溫、醫療新品銷售佳，股價突破200元，創減資後新高價位

製表：鄭郁平

12月03日一分鐘弱勢股

公司

跌幅（％）

弱勢原因

再生-KY（1337）

10

股價連兩日跳空大漲後開高走低，苦吞爆量長黑K棒

凱羿-KY（2939）

9.9

遭詐騙爆內控制度重大缺失、董事長辭職，股價一路下殺

三陽工業（2206）

9.87

股價漲多拉回，繼一個月來再度失守5日均線、仍留下影線

鄉林（5531）

9.81

股價連十日上漲後，自高檔連兩日拉回，失守5日均線

鈺德（3050）

9.56

集團股漲跌互見，股價近兩周大漲逾三成後拉回，跌破5日均線

旺玖（6233）

8.46

上月底攻上逾九年來新高後，遭遇獲利了結賣壓，股價連四黑

光耀（3666）

8.01

11月營收創歷史新高，惟股價近一月來大漲111.2％，已提前反映

ABC-KY（6598）

7.15

前三季虧損1.51億元，累計每股虧損1.98元，股價持續走弱、連四黑

材料-KY（4763）

7.12

股價2日開高走低留上影線，3日一舉跌破5日線、季線支撐

榮創（3437）

7.1

第三季由虧轉盈，惟連兩日遭外資賣超948張，等待11月營收出爐

製表：鄭郁平

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!

工商時報 鄭郁平