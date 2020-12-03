12月03日一分鐘強弱勢股
12月03日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅（％）
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強勢原因
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萬旭（6134）
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10
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網通、車用、醫療產品需求延續，明年營運動能可望成長
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晶碩（6491）
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10
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雙11購物節拉貨挹注，11月營收衝上5億元大關，再締新猷
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商丞（8277）
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9.99
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市場買盤積極湧入記憶體族群，低價股相對具表現，股價連四紅
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明泰（3380）
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9.97
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佳世達拉升持股至42.8％，11月營收35.3億元，創歷史單月新高
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合晶（6182）
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9.95
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半導體矽晶圓市況好轉、車市復甦，明年營收成長可望達30％
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英濟（3294）
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9.91
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耳機及智慧音箱需求強勁、跨足機電設計，前三季已近損益兩平
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太極（4934）
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9.89
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太陽能族群強勢，股價一舉突破均線糾結，漲破30元大關
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系統電（5309）
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8.28
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綠電題材抗跌，股價經近一個月整理後突破均線糾結、連三紅
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金可-KY（8406）
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7.67
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雙11業績傳捷報，天貓雙品牌旗艦店營收拉升，第四季可望續強
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同欣電（6271）
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7.61
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車市回溫、醫療新品銷售佳，股價突破200元，創減資後新高價位
製表：鄭郁平
12月03日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅（％）
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弱勢原因
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再生-KY（1337）
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10
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股價連兩日跳空大漲後開高走低，苦吞爆量長黑K棒
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凱羿-KY（2939）
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9.9
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遭詐騙爆內控制度重大缺失、董事長辭職，股價一路下殺
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三陽工業（2206）
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9.87
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股價漲多拉回，繼一個月來再度失守5日均線、仍留下影線
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鄉林（5531）
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9.81
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股價連十日上漲後，自高檔連兩日拉回，失守5日均線
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鈺德（3050）
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9.56
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集團股漲跌互見，股價近兩周大漲逾三成後拉回，跌破5日均線
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旺玖（6233）
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8.46
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上月底攻上逾九年來新高後，遭遇獲利了結賣壓，股價連四黑
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光耀（3666）
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8.01
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11月營收創歷史新高，惟股價近一月來大漲111.2％，已提前反映
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ABC-KY（6598）
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7.15
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前三季虧損1.51億元，累計每股虧損1.98元，股價持續走弱、連四黑
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材料-KY（4763）
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7.12
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股價2日開高走低留上影線，3日一舉跌破5日線、季線支撐
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榮創（3437）
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7.1
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第三季由虧轉盈，惟連兩日遭外資賣超948張，等待11月營收出爐
製表：鄭郁平
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