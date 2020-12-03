上市、櫃企業營運快報

今（12/3）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.鈺創動態隨機存取記憶體（DRAM）產品主打尺寸小、速度快與低功耗特色，市場拓展有不錯斬獲，除打進智慧音箱與掃地機器人等應用市場，並成功切入汽車與工業市場。

2.星展銀為協助電商賣家靈活調度資金，攜手台灣電商領導品牌PChome網家(8044)，針對PChome商店街個人賣家，推出業界首創的專屬線上信貸「店速貸」服務。透過獨家線上核貸模組，從申請到核貸、對保，全程最快只要5分鐘即可完成，最高可貸款新台幣300萬元，即時滿足資金需求。

3.佳世達醫療器材事業群總經理楊宏培表示，集團醫療艦隊全速前進，今年醫療事業營收成長達3成，規模上看新台幣150億元，營收比重約6%，明年成長目標至少再3成，將達200億元大關。

2020年台灣醫療科技展今天開幕，明基佳世達集團聚焦智慧醫療、健康防疫、樂活美學3大主題，以9大展區呈現醫療事業布局。

4.印度手機廠面臨手機晶片短缺問題，傳出印度政府正聯繫聯發科，盼對印度增加晶片供應。聯發科今天表示，尚未接獲印度政府求助訊息，並強調公司會支持全球客戶夥伴。

5.海悅(2348)11月合併營收首度突破4億元，為新台幣4.39億元，年增率40.84％，前11月合併營收31.28億元，年增率134.34％。

海悅11月合併營收首破4億元大關，主要成長動能來自於台北《元利台大公館》、《川騰仰士林》；新北《合環Land Mark》、《聯合公園》、《宏璟榮華》與《新潤心城》；桃園《竹城A7甲子園》、《禾悅花園》、《麗晶花園廣場》、《麗寶豐洲》與《昭揚天匯》；台中《皇普莊園》；台南《聯上康橋》與《達麗國家強棒》以及高雄《和陸寓邸》等多個包銷建案持續銷售挹注所致。

6.頎邦與華泰今天分別召開股東臨時會，華泰討論頎邦擬透過現金收購和換股取得華泰主要股東30.89%持股的策略合作案。頎邦也規劃在今天股臨會提前全面改選公司董事及獨立董事。

頎邦股臨會通過全面改選董事案，新任董事包括現任董事長吳非艱、現任總經理高火文、以及現任董事李榮發。

7.龍巖(5530)董事會今日選任李凱莉女士自即日起擔任公司董事長一職，將攜手王群中總經理推動企業升級，讓營運管理與永續規劃專業分工，共同領導龍巖打造品牌新風貌。

龍巖新任的李凱莉董事長表示，龍巖已將看似傳統僵化的殯葬設施和禮儀流程，轉化成生命藝術殿堂，並為業界建立了各項服務的創新標竿。但世界局勢不斷轉變，生命產業正面臨巨大的挑戰。

因此，我們不僅要保持競爭優勢，更要努力拓展全球市場、提升服務品質，讓科技和人性結合帶動生命產業再一次的升級。

8.慧洋-KY(2637)11月合併營收10.55億元，年減4.49％，營業利益1.67億元，年減37.13％，稅前淨利0.74億元，年減64.53％，每股稅前盈餘0.1元。累計前11月合併營收108.03億元，年減15％，營業利益12.19億元，年減61.11％，稅前虧損1.72億元，每股稅前虧損0.24元。

9.搶攻尾牙春酒商機，寒舍艾麗酒店推出「獻歲．靚饗」尾牙春酒專案，中式桌席(每桌10位)19,800元＋10％起，包含五星主廚精心設計各式佳餚，席間享果汁無限暢飲3小時及每桌2瓶紅酒，優惠限定週一至週三15,000元＋10％，最低保證桌數3桌起。

特別加碼凡保證桌數達15桌以上，加贈La Farfalla餐飲抵用券4,000元，30桌以上即免費贈送一桌，打造賓主同歡的歲末迎新盛典。

10.DRAM廠南亞科(2408)公布2020年11月合併營收48.98億元，比10月低點增加2.09%，較去年同期增加14.90%。1~11月合併營收為559.28億元，較去年同期增加18%。

11.尖端醫與花蓮慈濟醫院3日表示，攜手合作的自體骨髓間質幹細胞治療脊髓損傷申請計畫，已獲衛福部通過。

以往幹細胞用於老化或退化性疾病，這次是第一個臨床上核准可用在神經損傷的療法，目前國外已有臨床試驗結果顯示有50％機率可幫助全癱患者，達到顯著意義進步。

12.特力集團今年因防疫首辦「辦公室尾牙」，特力總裁何湯雄3日強調，獎照抽、薪資照加，對明年景氣依舊樂觀，主要有貿易事業在美國疫情仍持續嚴峻下，防疫商品需求大出貨暢旺，而最重要是台灣零售事業內需市場擴大，將持續開小店，明年有望開至50家。

13.美國總統大選結果出爐、新冠疫苗進展有所突破，11月再度推升全球市場創下新高。野村投信表示，全球經濟溫和復甦趨勢明確，充足的流動性是推動市場的關鍵因子，2021年全球股票及債券可望延續多頭行情，建議投資人把握市場震盪時進場布局。

股市以成長股為主軸，最看好美國、大陸及台灣，產業看好科技以及消費類股；債券看好美國與亞洲高收益債、金融債以及新興美元主權債。

14.疫情指揮中心3日公布國內新增1例境外移入確定病例，為本國籍30多歲女性，自美國入境。