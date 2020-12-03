今日焦點股 重點摘要

今（12/3）日熱門焦點股如下：

（1）全球MCU(微控制器)缺貨，傳出拉貨周期延伸到4個月，為產業少見，市場更是傳出漲價風聲，這也是半導體產業中繼驅動IC、MOSFET(金氧半場效電晶體)、封測製成後，再度傳出漲價消息的領域，今盛群(6202)、新唐(4919)以及應廣(6716)等同步逆勢勁揚，族群漲幅整齊，新唐、應廣上漲逾1.5%，盛群則小漲約0.5%。

有鑑於MCU應用領域廣，盛群今年因耳(額)溫槍、空氣清淨機的需求大增，使得全年營收將有實力挑戰逾50億元大關，目前盛群訂單能見度高，有些客戶擔心上游晶圓代工廠的壓力，傾向多備庫存，所以常規品的訂單能見度上看到明年第二季，整體營運動能叫好。

應廣今年累計前三季已經賺贏去年全年，目前訂單持續踴躍，預估第四季營運將持續成長，面對8吋晶圓廠滿載，雖然晶圓廠盡力支援客戶，但生產交期拉長、產能不足，晶圓代工價格調漲等因素，將有影響各家對於產能取得的狀況，法人預估，應廣全年營收可望挑戰新高紀錄。

今年疫情帶動宅經濟發燒，又適逢Sony推出全新遊戲機PS5，目前就以販售國家市場來說，銷售活絡，甚至已經有缺貨出現，據悉，新唐以AB類及D類音頻功率放大器打入PS5供應鏈，隨著PS5的熱銷，遊戲機產品周期長達5~7年來看，將成為新唐一股重要支撐動能。（時報資訊 王逸芯）

（2）美系外資看好代工廠和碩旗下隱形眼鏡廠晶碩市占持續攀升，將帶動營收與獲利成長，且矽水膠新產品已取得歐洲許可，有利中長期營運，重申加碼評等，目標價升到290元。

晶碩股價今天跳空開高10.5元，早盤攻上漲停275元，成交量超過1700張。

美系外資發布研究報告指出，晶碩11月營收達新台幣5.34億元，月增27%，年增54%，再創歷史新高，動能主要來自中國市場品牌及代工業務同步成長。

由於晶碩今年上半年營收基期較低，加上中國市場銷售續強及日本市場回溫，美系外資看好晶碩將維持穩健營收動能，推估今年下半年營收將較上半年成長29%，2020年全年營收將年增17%。

根據美系外資調查，晶碩的高透氧矽水膠隱形眼鏡新產品已於10月底取得歐洲許可，雖然在疫情影響下，2021年矽水膠產品貢獻仍不明顯，但取得歐洲許可有助進一步提升晶碩的產業地位，並防範隱形眼鏡市場競爭惡化。

考量晶碩市占攀升、研發能力優異及獲利成長強勁，美系外資將晶碩2020年、2021年、2022年每股盈餘預估值調升5%、4%、4%至10.1元、11.69元、13.53元，重申「加碼」投資評等，目標價由280元上修到290元。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.聯電(2303)：吃到高通、輝達單，盤初股價開高漲至42.35元。

2.南亞科(2408)：美光上調明年財測，昨三大法人聯手買超6667張，激勵今早股價漲逾3.5%。

3.商丞(8277)：昨外資買超51張，今早股價進入第三天強攻，漲幅逾8%、達9.24元。

4.大成鋼(2027)：基本面向好，投信連日買超，昨外資加入多頭行列，今早挾量強彈逾6%，30關在望。

5.燁輝(2023)：售地估賺5.38億元，貢獻每股0.28元，今早股價震盪走高逾2.5%反應。

6.新揚科(3144)：日本母公司收購，鍍金衝高近半根漲停板。

7.英濟(3294)：全年看獲利，特定買盤持續加碼，漲幅達7%。

8.國巨(2327)：農曆年前訂單無虞，本土法人持續力挺，今早再創高，寫下3月以來高價。

9.台泥(1101)：大陸拚基建推動水泥漲價，突破高檔盤整格局，來到44元。

10.欣陸(3703)：基本面佳，回檔後引買盤承接，今早反轉向上走高近2%。

11.吉源-KY(8488)：Q3營運轉盈，加開生產線迎市場需求，股價續強寫10個月高點。

12.京城銀(2809)：前11月EPS 4.34元，股價反應財報走高1%，回到月線。

13.天鈺(4961)：11月營收年增逾7成，前11月增14.77%，早盤強漲逾4%，觸及46.5元、再寫波段高價。

14.西勝(3625)：上月營收年減3成，股價續位高調節，下滑逾2%。

15.華航(2610)：貨運運能看增，Q4拚返獲利，買氣不退散，晨盤續漲逾3%，一度登10.8元之波段新高點。

16.動力-KY(6591)：中長期股價仍有驅動力，外資買超力挺，早盤翻紅漲近5.5%，衝上短波新高價。

17.台航(2617)：下午證交所法說率先暖場，加上外資轉小幅買超，多方擁簇，股價強漲逾4%。

18.台康生技(6589)：與寶齡等合作開發新冠快速檢驗試劑獲歐盟認證，今聞訊跳漲5%，站穩月線。

19.和鑫(3049)：昨獲外資買超1214張，早盤放量彈高5%，改寫10個月高價。

20.合晶(6182)：獲外資連14買，早盤挾量攻漲停，衝上兩年高價。

21.晶碩(6491)：11月營收為5.34億元，年增54.01%，早盤急鎖漲停，飛上天價275元。

22.大同(2371)：IE5超高效率大型電巴動力系統，車廠接洽拚入市，早盤逆勢揚升5%，登波段高。

23.力肯(1570)：買盤點火，今噴量觸頂，攻近半年高。

(時報資訊)

（4）隨5G時代來臨，各國正全面加速布建5G基地台，光通訊族群3日股價表現強勢，包括光通訊廠華星光，受惠全球5G基礎建設、資料中心需求推升，營運改善。

加上資料中心代工需求維持高檔，訂單能見度已看至明年首季，400G 產品亦預計於明年上半年放量出貨，營運線轉機，約9點半觸碰至漲停，盤中股價大漲7.76％。

光通訊封測廠聯鈞前三季則受疫情及中美貿易戰影響，基地台、資料中心、消費性光通訊等客戶拉貨力道趨緩，預估第四季將有望明顯改善。股價3日拉出長紅K棒，大漲6.4％，近逼75元大關。其餘包括光環、波若威等亦有3～5％之漲幅。（工商時報 鄭郁平）

（5）近期紅單炒作風波，引發「打炒房」風聲鶴唳，3日政府可能會確定管制房市「出九招」方向！今早台股小漲，但營建股已先避鋒頭，多頭轉空頭；但是營建股多方氣勢尚未全面熄火，轉進華固（2548）、欣陸（3703）、遠雄建（5522）等有業績撐腰的個股。

政府喊話「打炒房」之後，近期動作不斷，據悉行政院會今天將討論國發會提報「健全房地產市場方案」，將提出短期立即實施的作為，以及中長期方案。

受政策面影響，今天營建股表現低調收斂，持續在平盤下修正；不過，華固、欣陸、遠雄建等，持續開出紅盤。（工商時報 蔡惠芳）

（6）受惠於散熱基板需求不錯，聚鼎(6224)預估，11月及12月合併營收可望維持高檔，全年營收有機會超越2012年，創下歷年新高，獲利亦有機會達到去年或超越去年水準，不過受到外資持續賣超影響，聚鼎今天盤中股價逆勢走跌。

聚鼎主要產品為OCP電流保護元件(用於NB、PC、手機鋰電池及通訊產品)、OVP過電壓保護元件(主要用於通訊產品)，以及TCB(用於車頭燈散熱基板)，今年前3季OCP約佔80%、TCB約佔13%、OVP約佔7%。

聚鼎科技於7月宣布，透過子公司聚燁科技與德商漢高(Henkel)集團美國子公司簽署協議，以2600萬美元收購該子公司旗下金屬散熱基板與線路板事業部門(TCLAD)，並啟動募資計畫，聚鼎副總經理侯全興表示，TCLAD因有產品涉及國防及軍工，目前這個合併案正在等待美國國安審查，通過審查之後，預計在明年第1季到第2季中完成交割，交割後就會開始認列營收。

侯全興表示，收購TCLAD除對公司營收有助益，由於TCLAD是世界品牌，客戶均為世界級客戶，聚鼎可望透過TCLAD通路將公司產品銷售至世界級客戶。

儘管今年上半年車市受新冠肺炎疫情影響不小，但全球各大車廠在第3季陸續復工，且大陸車市回溫，帶動聚鼎車用散熱基板出貨在第3季明顯提升，聚鼎第3季稅後盈餘為1.03億元，季增8.57%，單季每股盈餘為1.3元，累計前3季稅後盈餘為2.71億元，年成長6.27%，每股盈餘為3.4元，累計前10月合併營收為14.18億元，年成長5.09%。

侯全興表示，目前看起來，11月及12月合併營收可望維持高檔，全年營收有機會超越2012年，創下歷年新高，獲利亦有機會達到去年或超越去年水準。（時報資訊 張漢綺）